Quién es Orlando Gill, el portero de San Lorenzo que ha metido a Paraguay en octavos del Mundial 2026

Gill fue la gran figura del histórico triunfo guaraní en Boston. En la tanda de penaltis atajó los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade, y por Alemania también falló Jonathan Tah; José Canale anotó el penal que metió a Paraguay en octavos. Pero su actuación había empezado mucho antes: durante los 120 minutos sostuvo el muro guaraní con una atajada clave a un cabezazo a quemarropa de Havertz que evitaba el 2-1. Incluso un gol de Tah en la prórroga fue anulado por el VAR tras una falta previa sobre el propio Gill. Alemania quedó eliminada en una dramática muerte súbita de penaltis.

Quién es Orlando Gill

Orlando Daniel Gill Noldín nació en San Lorenzo (Paraguay) el 11 de junio de 2000, así que afronta el Mundial recién cumplidos los 26 años. Se formó en las inferiores del San Lorenzo paraguayo y dio el salto al Club Atlético San Lorenzo de Almagro en 2024, primero en la reserva, donde llegó a disputar una final antes de subir al primer equipo. En enero de 2025 el club argentino adquirió el 50% de su pase. Atraviesa, sin discusión, el mejor momento de su carrera.

Orlando Gill, portero de Paraguay / EFE

Dónde juega

Gill es el portero titular del San Lorenzo de Almagro, en la Primera División de Argentina, donde se ha adueñado del arco desde su llegada. Su contrato con el club está vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Valoración en Transfermarkt

El valor de mercado reportado del paraguayo ronda los 6 millones de euros, una cifra que su rendimiento mundialista puede disparar en las próximas ventanas. San Lorenzo, además, puede ingresar cerca de 11.000 dólares por día gracias al programa de la FIFA que compensa a los clubes que ceden jugadores al Mundial.

Orlando Gill, portero de Paraguay / EFE

Sus números en el Mundial 2026

Gill no ha llegado de casualidad a esta cita. En la temporada 2026 con San Lorenzo firmó 14 partidos, 14 como titular, 1.260 minutos, 9 porterías a cero y solo 11 goles encajados en la Primera argentina. Ya en el torneo, los datos lo avalan: la FIFA lo situó como el mejor portero tras la fase de grupos con una puntuación de 8,29 en su sistema Power Ranking, por delante de otros 100 jugadores en el apartado defensivo. Fue, además, el segundo arquero con más paradas de la fase (17 en total), con 87 intervenciones dentro del área pequeña y 77 fuera del área.

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Orlando Gill, portero de Paraguay / EFE

El especialista en penaltis

Lo de hoy no fue casualidad. Gill arrancó su carrera sin atajar ninguno de sus primeros 17 penales oficiales, hasta que en mayo de 2025 le detuvo uno decisivo a Maximiliano Romero frente a Argentinos Juniors y revirtió por completo su tendencia. En total ha enfrentado 24 penales en su carrera, deteniendo 4, y en tandas definitivas ha desviado 3 de 18. Su noche más recordada hasta hoy había sido ante River Plate, cuando atajó dos remates seguidos a Giuliano Galoppo y Kendry Páez.