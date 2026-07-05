MUNDIAL 2026
Orlando Gill desvela el motivo de su pique con Mbappé al final del partido: "Me enfadé porque hizo como si yo no existiera"
El portero paraguayo Orlando Gill desveló qué paso con el delantero francés una vez ya finalizado el partido de octavos de final que se celebró en Filadelfia
El Paraguay-Francia fue una batalla. Filadelfia fue el escenario de un duelo intenso, cerrado y cargado de tensión. El plan de Alfaro era claro: resistir, intentar aprovechar los pocos momentos que tuvieran para hacer daño y encomendarse a las ‘artes oscuras’ para desquiciar a los galos. La hoja de ruta de Deschamps, todo lo contrario: paciencia, tranquilidad y confianza en la calidad individual de sus hombres de ataque.
Así logró echar abajo el muro paraguayo. Dio entrada a Doué por Barcola y cambió el partido. Más eléctrico y cómodo en espacios reducidos, rompió a tres defensas y sacó un penalti, obra de Diego Gómez, que no falló un Mbappé que estuvo muy cerca de caer en varias ocasiones en las provocaciones de los jugadores del cuadro de Alfaro.
El ariete del Real Madrid tuvo sus más y sus menos con varios futbolistas, uno de ellos el portero Orlando Gill, quien fue el héroe ante Alemania. Pero esta vez no pudo hacerse grande ante Mbappé, que lo engañó en la pena máxima aguantando al máximo antes de disparar para obligarle a elegir un lado de la meta. Cuando el balón entró, Kylian se cobró su factura y le ‘dedicó’ el tanto.
Ya con el pitido final, Gill intentó acercarse a Mbappé para saludarlo y felicitarlo por la victoria, pero, según el propio portero, el delantero francés pasó de largo y no atendió su gesto, algo que desató su enfado aún en caliente, lanzándole el balón.
“No, quiero decir... esto es el fútbol. Yo le extendí mi mano para felicitarlo, pero no me prestó ninguna atención, como si yo no existiera”, explicó Orlando Gill en zona mixta. “Por supuesto, entré en un momento de enojo y emoción, pero eso es todo, no pasó nada más. Después me calmé, y lo único que quería era felicitarlo por el partido”, añadió sobre el incidente.
Gill también reconoció el inmenso nivel del equipo de Didier Deschamps, que sigue avanzando en el torneo y continúa siendo uno de los favoritos para ganar el Mundial. “En realidad, Francia está haciendo un torneo excelente también, y son candidatos para ganar el título”, aseguró.
Hasta aquí llegó el Mundial de una Paraguay que ha logrado maximizar recursos desde el trabajo colectivo, la disciplina y la intensidad. Después de tumbar a Alemania, si hubiera logrado el objetivo contra Francia, estaríamos hablando de una gesta impresionante.
- Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
- Así queda el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España
- Las opciones de fichar a Rafa Leao pasarían por la 'fórmula Rashford'
- Hamza Abdelkarim sigue creciendo en el Mundial y jugará contra Messi en octavos
- El Barça, con un ojo en la situación de Pablo Torre
- El Madrid amenaza el fichaje de Bonga por el Barça de basket
- Harry Kane toma una decisión final sobre su futuro
- Argentina - Cabo Verde, en directo: resumen, goles y estadísticas del partido de dieciseisavos del Mundial 2026