Optimismo con Ronald Araujo en Uruguay y desvelan que Fede Valverde se hizo un tratamiento con células madre

Jorge Giordano, director de Selecciones de la AUF, confirma la evolución positiva del central del Barça, aunque apela a la prudencia para no correr riesgos en el debut mundialista.

La cuenta atrás para el debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 ha entrado en su fase decisiva, y una de las principales preocupaciones del entorno charrúa y del FC Barcelona empieza a despejarse con síntomas positivos. Ronald Araujo, pieza fundamental en el esquema defensivo de Marcelo Bielsa, progresa favorablemente de sus molestias físicas, según confirmó este viernes el director de Selecciones Nacionales de la AUF, Jorge Giordano.

En la conferencia de prensa repasó el estado de la enfermería de la 'Celeste', Giordano transmitió un mensaje de tranquilidad y optimismo respecto al zaguero azulgrana y a su compañero Giorgian De Arrascaeta. “Ronald Araujo y Giorgian De Arrascaeta vienen mejorando día a día, y eso nos pone con mucha ilusión”, aseguró el dirigente uruguayo.

Sin asumir riesgos innecesarios

Pese a las buenas sensaciones que transmite el futbolista en las sesiones preparatorias, la federación uruguaya mantiene una postura de máxima cautela para evitar cualquier tipo de recaída que pueda comprometer su participación en el resto del torneo. “Estas lesiones tienen un proceso de días que por lo general hay que cumplirlos, pero todos los futbolistas tienen distintas recuperaciones, y día a día se trabaja con ellos para que estén en el menor tiempo posible sin arriesgarlos”, matizó Giordano, dejando claro que la última palabra la tendrá el 'Loco' Bielsa en función de la evolución del jugador en las próximas 48 horas.

Fede Valverde, en tratamiento

Giordano, el director de selecciones, confirmó que Valverde se hizo un tratamiento para una lesión el pie: "Fue un tratamiento de células madre y no va a tener ningún problema”, dijo Giordano en declaraciones recogidas en 'ESPN', dónde afirman que viajó a España para hacerlo.

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