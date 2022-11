11 selecciones inesperadas que disputaron un Mundial y sorprendieron a todos

Desde Suecia en el 58 hasta Costa Rica en 2014, varias selecciones han dejado al mundo con la boca abierta Destacan hasta cuatro combinados africanos que no quisieron cumplir con los pronósticos e hicieron un destacado torneo

Cada vez queda menos para que en Qatar se dé inicio al Mundial número 22 de la historia. Todos están a la expectativa de ver quién hereda la corona de Francia (o si los de Didier Deschamps se deshacen de la maldición del campeón y revalidan el título). Sin embargo, hay otra categoría que intriga a los aficionados al deporte rey: ¿Quién será la revelación en Qatar?

Diversas selecciones a lo largo del tiempo protagonizaron auténticas gestas que sorprendieron a propios y extraños. Algunas hazañas fueron más épicas que otras, pero todas con un claro común denominador: nadie hubiera pronosticado el resultado que obtuvieron. A continuación, once selecciones que sorprendieron al mundo con una inesperada, pero destacada, actuación en una fase final mundialista.

La Suecia de 1958, subcampeona contra la Brasil de Pelé

El país escandinavo fue el designado para organizar la Copa del Mundo de 1958. Tras no clasificar a Suiza 1954. Suecia volvió a disputar una fase final de un Mundial gracias a su rol de organizador. El equipo sorprendió a todos por su destacada actuación: superó sin mayor problemas su grupo; acabó primera sobre México, la subcampeona del mundo Hungría y Gales. Derrotó a las primeras dos y empató con la selección británica. En los cuartos de final, Suecia se deshizo de la Unión Soviética (2-0) y de Alemania (3-1) en semifinales. Los locales llegaron a la final contra Brasil con gran motivación. El gol de Liedholm al minuto cuatro ilusionó a todo el país por la posibilidad de coronarse campeones del mundo. No obstante, el equipo sudamericano remontó - con doblete de Pelé incluido - y acabó ganando 2-5 para levantar su primera copa mundial.

Unos soldados norcoreanos eliminaron a la poderosa Italia en el 66

La selección de Corea del Norte se clasificó para su primer Mundial tras aplastar a Australia en la repesca con un global de 9-1. A pesar del abultado triunfo sobre los australianos, el equipo era amateur, sin experiencia internacional y los futbolistas fueron elegidos a dedo por el jefe de Estado Kim Il-Sung. Todos eran militares del ejército norcoreano. Por lo tanto, cuando el combinado asiático fue emparejado con Italia, la Unión Soviética y Chile, todos los pronósticos apuntaban a que tendrían una pobre participación, y más después de la derrota inicial contra los soviéticos (3-0). No obstante, los soldados norcoreanos no se rindieron y tras empatar con Chile (1-1) en el segundo juego, los asiáticos dieron la campanada y derrotaron - y eliminaron - a Italia (1-0). Lograron acceder a la segunda fase de la competición, solo por detrás de la URSS. En el partido de cuartos, Corea del Norte estuvo cerca de repetir la gesta tras ponerse 3-0 arriba sobre Portugal. Sin embargo, cuatro goles de Eusébio (dos de penalti) dieron la victoria final a los lusos (3-5).

Marruecos, líder en México sobre Portugal, Inglaterra y Polonia

México vio en 1970 el debut de Marruecos en un Mundial, y 16 años después presenció su regreso a una cita mundialista. La selección marroquí tuvo que aguardar varios años para volver a disputar un Mundial, pero la espera valió la pena. En México 1986, el equipo africano formó parte del grupo F con Inglaterra, Polonia y Portugal. Contra todo pronóstico, Marruecos ganó su grupo sobre sus tres rivales europeos. Tras dos empates 0-0 contra ingleses y polacos, Marruecos certificó su hasta ahora única presencia en una segunda fase tras arrodillar a Portugal (3-1). En octavos de final, la selección africana compitió hasta el final contra Alemania, futura subcampeona. Un solitario gol de Matthäus al 88 puso fin al sueño marroquí.

El histórico Camerún del 90, primer combinado africano en llegar a cuartos

Tras Marruecos cuatro años antes, en Italia 1990 fue el turno de Camerún de dar la sorpresa. Ya en su debut ocho años atrás, en España 82, el equipo dejó un buen sabor de boca, a pesar de haber caído en fase de grupos, al acabar el torneo invicto (tres empates). Ya en tierras italianas, Camerún se propuso superar su hazaña anterior... y lo consiguieron. En su debut, Camerún tumbó a todo un campeón del mundo como Argentina. En San Siro, la selección africana hizo valer el gol de Omam-Biyik para imponerse por 1-0 al campeón vigente. Volvieron a ganar en la segunda fecha, 2-1 sobre Rumanía, con lo que consiguieron no solo clasificar a octavos, sino hacerlo como primeros sobre rumanos y argentinos y dejando fuera a la Unión Soviética. En el siguiente encuentro, los africanos se deshicieron de Colombia en la prórroga (2-1) e hicieron historia al convertirse en la primera selección africana en llegar hasta cuartos de final. En ese quinto partido, un gol de penalti de Lineker en la prórroga acabó con el sueño camerunés y dio un apretado triunfo a Inglaterra (2-3).

La Bulgaria del 94, de no haber ganado nunca a llegar hasta semis

Antes del Mundial de Estados Unidos, Bulgaria había jugado cinco Copas del Mundo. En total, habían ganado cero partidos. Tras cuatro eliminaciones seguidas en primera ronda, en México 86 lograron clasificar a octavos de final, aunque sin ganar ni un solo partido (accedieron a la siguiente ronda como un mejor tercero gracias a sus dos empates). Por lo tanto, al quedar encuadrados en el grupo D del Mundial de 1994 con Argentina, Grecia y Nigeria, todo apuntaba a un nuevo fracaso búlgaro y más aún tras sucumbir por 3-0 en el primer juego contra Nigeria. No obstante, los búlgaros supieron reaccionar y tras aplastar a los griegos por 4-0, sorprendieron al mundo con un 2-0 sobre Argentina. El equipo clasificó como segundo a los octavos de final. En esa ronda eliminaron a México para luego medirse a Alemania en cuartos de final. Dos goles al 75 y 78 remontaron el tanto inicial de Alemania y dieron una histórica victoria a Bulgaria por 2-1 y el pase a semifinales. En Nueva York, Italia tuvo que esforzarse al máximo para sacar un ajustado 2-1 y llegar a la final. Un meritorio cuarto puesto fue el resultado final de la selección búlgara que hasta antes de ese torneo no había ganado ni un solo partido mundialista.

La hazaña croata del 98: selección recién nacida y tercer lugar en Francia

La recién nacida Croacia, tras la disolución de Yugoslavia, llegó a Francia para disputar el primer Mundial de su historia. Aunque contaba con jugadores destacados como Davor Šuker, era una selección novata. A pesar de eso, el triunfo en su debut, 3-1 sobre Jamaica, era un claro mensaje de los croatas de que querían hacer un buen torneo. Se enfrentaron a Japón en el segundo encuentro y volvieron a ganar (1-0), por lo que obtuvieron el pase a la siguiente ronda. Pasaron como segundos por detrás de Argentina (perdieron 1-0 contra los sudamericanos en el tercer juego). En octavos, Croacia superó a Rumanía (1-0) y en cuartos dejó a todo el mundo sin palabras tras vapulear 3-0 a Alemania. En París, en la semifinal, los croatas estuvieron cerca de dejar por fuera a los anfitriones. Acabó ganando Francia (2-1) en un partido bastante cerrado. Croacia se repuso de la derrota y en el partido por el tercer lugar se hizo con el bronce tras derrotar por 2-1 a Países Bajos. Debutar en un Mundial y quedar terceros definitivamente fue una hazaña de los balcánicos.

Senegal en el 2002: debut mundialista con victoria sobre el campeón vigente

La selección senegalesa cumplió su sueño de finalmente clasificar a una fase final de la Copa del Mundo. Senegal llegó a Corea del Sur/Japón como una de las cuatro debutantes, junto a China, Ecuador y Eslovenia. A diferencia de las otras tres, que acabaron con un balance general de un triunfo (de Ecuador) y ocho derrotas, la selección africana rompió todas las quinielas. Les tocó compartir grupo con dos campeones - Francia y Uruguay - y Dinamarca. Su debut mundialista fue contra el campeón vigente, Francia.. y lo derrotaron. Un gol de Bouba Diop en Seúl dio el histórico triunfo a la humilde Senegal contra el todopoderoso equipo galo. En el segundo partido, los africanos lograron un punto tras empatar 1-1 con Dinamarca y certificaron su pase a octavos como segundos tras otro empate más, 3-3, contra Uruguay. En octavos de final Senegal se deshizo de Suecia (2-1) para hacer historia al repetir la gesta de Camerún en Italia y llegar a cuartos de final. En ese quinto partido, los senegaleses se toparon contra otra de las sorpresas del torneo, Turquía, y cayeron derrotados por 1-0.

Corea del Sur: tras cero triunfos en 14 partidos mundialistas, semifinales en 'su' Mundial

La selección surcoreana, antes de 'su' Mundial, había disputado otras cinco fases finales. En total, 14 partidos con un balance de cero triunfos, cuatro empates y diez derrotas y una diferencia de goles de -32. El primer triunfo mundialista de Corea del Sur en su historia llegó en su tierra. En Busan, los locales doblegaron (2-0) a Polonia y celebraron, por primera vez, tres puntos. Tras empatar con Estados Unidos (1-1), los anfitriones dieron la primera gran sorpresa de las muchas que protagonizarían - polémicas aparte - tras ganar el grupo a Portugal tras derrotarlos por 1-0. A pesar de pasar como primeros, los asiáticos tuvieron que enfrentarse a Italia en octavos de final. El partido llegó a la prórroga y un agónico gol al 117 dio el pase a cuartos a Corea del Sur. Su siguiente rival, España, tampoco pudo superar a los locales y tras el 0-0 la clasificación a semifinales se definió en penaltis, donde Corea fue mejor. En la semifinal, y de nuevo tras un partido cerrado, se acabó el sueño surcoreano al caer 1-0 ante Alemania. Acabaron 'su' torneo en cuarto lugar.

48 años después, Turquía volvió a un Mundial... y acabó tercera

El primer Mundial celebrado en Asia fue el de las revelaciones. No solo sorprendió Senegal, debut y segundo equipo africano en llegar a cuartos, o Corea del Sur, semifinalista tras no haber ganado nunca en un torneo mundialista. Turquía también tenía un par de sorpresas preparadas. De los 16 Mundiales que se habían celebrado hasta ese momento, Turquía solo había jugado en uno: el de Suiza 1954, en donde cayeron eliminados en la primera ronda. Por lo tanto, la clasificación a Corea/Japón 2002, conseguida tras una repesca contra Austria, fue motivo de celebración en el país. Su debut en tierras asiáticas se saldó con derrota contra Brasil, aunque no sin antes complicarle la vida al que acabaría ganando el torneo. La 'Canarinha' obtuvo un ajustado triunfo por 2-1 gracias a un gol de penalti al 87 de Rivaldo. Costa Rica fue el segundo rival de los turcos y el encuentro acabó con empate 1-1. De nuevo, fue sobre el final que llegó el gol de sus rivales: la selección 'tica' empató con un gol al 86. En el último juego, Turquía logró la clasificación como segunda tras arrollar 3-0 a China. En octavos de final, Turquía silenció Japón al eliminar a los nipones en su propia casa (1-0). Su rival en cuartos fue Senegal, otra de las revelaciones del 2002. El partido tuvo que resolverse en la prórroga, donde los turcos se impusieron, de nuevo, por 1-0. En semifinales se enfrentaron otra vez contra Brasil, y los sudamericanos volvieron a llevarse la victoria (1-0) gracias al gol de Ronaldo. Turquía obtuvo el bronce mundialista tras volver a imponerse a uno de los anfitriones, Corea del Sur en este caso, por 3-2.

La Ghana del 2010: a una mano de las semifinales

La selección ghanesa no debutó en un Mundial hasta el 2006, en Alemania. Cuatro años después consiguieron su segunda clasificación, ahora a Sudáfrica. En su continente, Ghana se propuso repetir la gesta de Senegal en 2002 y Camerún en 1990 de llegar hasta cuartos de final. En la primera fase, los ghaneses se impusieron a Serbia (1-0), empataron con Australia (1-1) y cayeron contra Alemania (0-1). En octavos de final eliminaron a Estados Unidos (2-1) con un gol de Gyan en la prórroga. Su rival en cuartos, Uruguay, tuvo que aferrarse a los penaltis para eliminar al valiente equipo africano. Cabe destacar la tarjeta roja a Suárez al 120+1 por sacar con la mano un tiro que iba a suponer la clasificación ghanesa a semifinales. Gyan no pudo transformar el penalti consecuente en gol, por lo que el partido tuvo que definirse desde los once pasos. Dos fallos seguidos de Mensah y Adiyiah y el siguiente acierto de Abreu certificaron la eliminación de Ghana.

Costa Rica en Brasil: primera en el grupo de los campeones

La más reciente de las mayores sorpresas de las Copas del Mundo la protagonizó la Selección de Costa Rica hace ocho años. En Brasil 2014, el combinado tico dejó a propios y extraños con la boca abierta tras acabar primera de su grupo por encima de tres campeones mundiales. El equipo centroamericano dejó claras sus intenciones de romper quinielas desde el primer partido, cuando derrotaron a Uruguay por 3-1. El segundo encuentro, saldado con victoria por 1-0 sobre Italia, no solo confirmó a Costa Rica como la revelación del campeonato, sino que también significó la clasificación del equipo a los octavos de final. La selección costarricense acabó la fase de grupos con un 0-0 contra Inglaterra, luego superó a Grecia en penaltis tras un reñido 1-1 y acabó su participación tras caer - en penaltis tras un 0-0 de infarto - contra Países Bajos. El octavo puesto conseguido y haber acabado el torneo invictos fueron motivos de celebración en el pequeño país.

Bonus: Hungría en 1954

No es justo considerar a la Hungría de los 50 como una sorpresa. No obstante, se añade a la lista por lo que significaría pensar ahora mismo en Hungría como una de las favoritas para conquistar el mundo. En 1954 la histórica selección húngara estuvo a nada de coronarse como campeona del mundo. El equipo de Puskás y Kocsis llegó a Suiza tras haber ganado el Torneo Olímpico de Fútbol de Helsinki 1952. Ya en la Copa del Mundo, Hungría confirmó su rol de gran favorita tras aplastar por 9-0 a Corea del Sur y 8-3 a Alemania. En cuartos, los húngaros volvieron a hacer alarde de su capacidad goleadora y derrotaron 4-2 a Brasil. Calcaron el resultado en la semifinal contra Uruguay y sellaron su pase a la final de Berna. Su rival por el título, la Alemania a la que ya le habían marcado ocho goles. No obstante, los teutones cobraron venganza, ganaron 3-2 y se convirtieron en campeones del mundo por primera vez en su historia.