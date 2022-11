El once ideal de la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022

Kudus, Musiala y Kramaric aparecen de lleno en un once donde hay ausencias destacadas Leo Messi fue clave en la victoria de Argentina ante México

Fin a una segunda jornada que nos ha dejado nombres destacados por doquier. Como el de Bruno Fernandes. El luso, como en la primera jornada, se ha empeñado en aparecer en el once ideal, pero no puede salir siempre. El del United junto a otros como Achraf, Perisic o Aboubakar, se quedan fuera de una formación inicial repleta de jugadores que se han salido en esta segunda jornada del Mundial de Qatar. Que nos perdonen, pero no pueden caber todos.

Los que sí están son Kudus, Musiala y Kramaric, que merecen mención especial. Si Ghana, Alemania y Croacia siguen vivas en esta cita mundialista es, en parte, gracias a ellos. Vamos con el once inicial de esta jornada. Un 4-3-3 de manual.

Szczesny, un seguro para Polonia

Si Polonia sigue viva en este Mundial y con opciones reales de meterse en los octavos de final es gracias, en buena parte, a la actuación de Szczesny en el duelo ante Arabia Saudita. El cancerbero de la Juventus paró una pena máxima a Al Dawsari y el posterior rechace para mantener a Polonia por delante en el marcador justo antes del descanso. Luego Lewandowski amplió la renta. Szczesny, héroe polaco.

Militao, una vuelta por todo lo alto

Con la lesión de Danilo, al central del Real Madrid le tocó volver al once inicial y lo hizo partiendo desde el lateral diestro. Parece que no le importa dónde jugar. Militao fue un seguro de vida para Brasil en la retaguardia y formó con Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro una defensa inexpugnable.

Salisu, clave en Ghana

Costó hacerlo internacional con Ghana, pero el esfuerzo ha merecido la pena. El central del Southampton, ex del Valladolid, fue clave en la victoria de su combinado ante Corea del Sur. Vio portería para abrir el camino del triunfo de su selección ante Corea del Sur y se mostró muy seguro en su tarea principal: cortar cualquier intento coreano de resurrección. Al final terminó sufriendo como toda Ghana para certificar el triunfo y mantenerse viva en el Mundial.

Saïss, imperial ante Bélgica

Marruecos logró un mayúsculo triunfo ante Bélgica y Romain Saïss, excentral del Wolverhampton, tiene mucho que ver. Otro central que ha visto puerta en esta jornada, pero a su vez el marroquí fue clave en el aspecto defensivo para frenar cualquier intento de Bélgica de remontar el partido. Ganó todos los duelos aéreos y despejó en doce ocasiones, el jugador que más lo ha hecho en un partido de este Mundial. Imperial atrás.

Jordi Alba, un puñal en la izquierda

Una nueva jornada de reivindicación para el lateral del Barça. En la primera jornada sobresalió como toda España, pero en el segundo partido demostró que está a un gran nivel. El de l'Hospitalet apareció cerca del área e hizo de las suyas ante Alemania: centro medido para que Morata abriera la lata. Cuando llega a línea de fondo, Jordi Alba sigue siendo un lateral ultradecisivo.

El once ideal de la segunda jornada de la fase de grupos de Qatar 2022 | SPORT

Casemiro, pilar y goleador

En un equipo donde Vinicius, Neymar, Raphinha y compañía campan a sus anchas, Casemiro es el tipo que pone el orden y el equilibrio en el centro del campo. Ya fue clave en la primera jornada, pero en la segunda lo ha sido incluso más anotando el tanto que hacía que Brasil noqueara a Suiza de forma 'in extremis'. Sacrificio defensivo al poder, pero también con capacidad para ser decisivo en ataque. El tridente con Marquinhos y Thiago Silva, indispensable para Tite en esta Brasil.

Kudus, el faro de Ghana

Nombrado mejor jugador del partido por algo. El polivalente mediapunta de Ghana se echó el equipo a las espaldas y fue clave en la victoria de su selección ante la sorprendente Corea del Sur de Son. Kudus, que ha aparecido esta temporada de forma estelar con el Ajax, firmó un doblete espectacular. Pero su actuación fue más allá de los números. El 'ajacied' dio una exhibición en cada carrera, con el balón siempre pegado en esa zurda exquisita. Apunta a traspaso sonado.

Musiala, la estrella que ya está aquí

Conduce, recupera, mueve al equipo, desborda... Tremendo clínic el que ofreció el mediapunta del Bayern en el duelo entre España y Alemania. Todo lo que pasó por sus pies lo convirtió en oro y llevó de cabeza a todo el entramado defensivo español. La 'Mannschaft' se dejó guiar por un chaval de tan solo 19 años y no le fue nada mal. A Musiala se le cae la clase de los bolsillos. Fue el faro ofensivo de Alemania en todo momento.

Leo Messi, la ilusión en Argentina

En una Argentina que andaba pobre de juego, la luz del astro rosarino fue suficiente. Cazó un balón en la frontal y lo puso a guardar en una muestra más del olfato goleador que sigue teniendo. Control rápido y balón a la cepa del palo. La Albiceleste sabe que puede no jugar a nada, porque tiene a un Messi que pone la diferencia. Argentina se aferra a él y, cuando peor está, aparece para salvar un partido ante México que olía a eliminación.

Kramaric, el '9' que no hizo de '9'

Dalic le quitó de la posición de '9' después de que Croacia no pasara del empate en el partido inaugural. Puso de referencia a Livaja, así que el delantero del Hoffenheim aprovechó la ocasión para ser indetectable partiendo desde el flanco derecho. No jugó en ningún momento de extremo, sino que aprovechó la ocasión para colarse entre medias del lateral y el central de Canadá. El primer tanto se lo anularon, pero después aprovechó un par para firmar su doblete. Además de los goles, fue un quebradero de cabeza.

Kylian Mbappé, el goleador de siempre

Si Griezmann es el que brilla en la mediapunta de Francia, Mbappé es el que 'liquida' a los rivales. Ante Dinamarca, y en un partido que parecía complicarse, apareció el delantero del PSG para firmar un doblete. La potencia y la facilidad con la que ve portería son las señas de identidad de un Mbappé que ha llegado a Qatar dispuesto a llevar a Francia a todo lo alto. Es una garantía arriba y más si tiene pasadores como Griezmann o Dembélé.