El once de la primera jornada del Mundial

Con la primera jornada ya finalizada, estos son los once jugadores que más han destacado Nombres como Tambakti, Al Dawsari o Gonda se han colado en este once ideal

La primera jornada del Mundial de Qatar ha cerrado la echado la persiana con sorpresas tan inesperadas como el batacazo de Argentina ante Arabia Saudí o la machada de Japón ante Alemania remontando el partido en apenas unos pocos minutos.

Una jornada donde las 'Cenicientas' han demostrado que tienen más potencial del que se presumía y donde una buena nómina de jugadores algo más desconocidos para el gran público han logrado brillar como auténticas estrellas. Hablamos de los Tambakti y Al Dawsari en Arabia Saudita y Gonda en Japón. Otros como Mbappé o Gavi no vamos a descubrirlos ahora.

Así, con la primera jornada ya finalizada, es la hora de hacer un once inicial de estos primeros encuentros. Dejaremos algún nombre que, seguro, ha hecho méritos de sobra para estar. Pero no pueden caber todos.

Gonda en la portería

Si Japón logró la machada de vencer a la todopoderosa Alemania fue gracias a que Gonda les permitió estar vivos hasta el final. La 'Mannschaft' llegó en tromba a la meta nipona, pero el cancerbero se convirtió en un muro casi inexpugnable. Al final, Japón cazó dos ocasiones en los últimos minutos para mandar a Alemania a la lona.

Achraf Hakimi, un puñal en la banda

Marruecos no pudo sacar nada más que un empate ante Croacia, pero no fue porque Achraf Hakimi no lo intentara. El lateral del PSG demostró ser un auténtico puñal por el sector diestro. Todo el peligro del combinado marroquí pasó por sus botas. El ex del Madrid se adueñó de todo el flanco derecho del ataque y pisó, incluso, zonas más centrales. Jugador total.

Tambakti, imperial

Arabia Saudita logró lo que parecía imposible: ganarle a la Argentina de Leo Messi. Supo sufrir en el primer tiempo y en el segundo aprovechó dos llegadas arriba para dar un puñetazo encima de la mesa. Después, se aferró a Tambakti para mantener la renta. El central saudí mostró un potencial descomunal haciéndose imperial en el área. Por tierra, mar y aire. Tambakti se puso manos a la obra y cortó todos los intentos de Argentina de darle la vuelta al marcador. Jugador a seguir.

Gvardiol, un seguro atrás

No sufrió en exceso Croacia atrás, en parte por la presencia de un Gvardiol que va muy sobrado. Rápido en las coberturas, con una salida de balón limpia y extremadamente seguro en todas sus acciones. Tanto él como Lovren (otro que ha podido entrar en el once) formaron un eje defensivo impenetrable. En-Nesyri apenas pudo crear nada. De ahí el 0-0.

Raum, otro 'correcaminos' en banda

Hace unos pocos meses era un desconocido en le fútbol alemán. Ahora se ha convertido en titular indiscutible en el Leipzig y en la selección alemana. Raum es el carrilero largo que todo sistema con tres centrales querría tener. Ante Japón demostró que no le da miedo adueñarse de todo el carril. Sube y baja durante todo el partido y cuando está arriba sabe cómo crear peligro. Generó el penalti que ponía por delante a Alemania.

Jude Bellingham, el centrocampista total

Ya lleva tiempo demostrando en el Dortmund que es un centrocampista de época, pero no todos esperaban esta aparición en todo un Mundial. El inglés mostró todas sus cartas en el duelo ante Irán. Repartió juego, apenas perdió balones, ocupó un latifundio en el centro del campo con su zancada y fue letal sumándose al ataque marcando el primer gol del partido. Bellingham hizo vernos a todos que es un jugador de época.

Gavi no para de crecer

Con España, Luis Enrique le pide que esté más en la construcción que en la creación y Gavi gana aún más protagonismo. El andaluz sigue creciendo a pasos agigantados y no le da miedo ningún escenario, ni siquiera un Mundial. Fue clave en la victoria de España ante Costa Rica. Parece que lleve diez años en la élite. Creatividad al servicio del equipo. Indispensable para Luis Enrique.

Bruno Fernandes, el 'MVP' invisible

Todo lo que toca cuando está cerca del área lo mejora. Cuando peor estaba Portugal, después de ver cómo el partido se le complicaba con el tanto de Ghana que empataba el partido, el mediapunta del Manchester United apareció y dio dos asistencias de oro para encarrilar el triunfo. Trabaja, asiste y golea. Otro de los centrocampistas del momento que, quizás, tiene menor ruido mediático a su alrededor.

Bukanyo Saka, otro de los tapados

Aparecía en el once inicial de Inglaterra dejando fuera a hombres como Foden y Grealish y rápìdo nos demostró el porqué. Venía de explotar en el Arsenal siendo clave en el engranaje de Arteta y necesitó muy poco para ver portería también con Inglaterra. En la holgada victoria ante Irán, el extremo 'gunner' anotó un doblete que le afianza como uno de los mejores jóvenes del mundo.

Richarlison, el gol en Brasil

Algunos querían a Gabriel Jesus en el once, pero Tite optó por Richarlison. Y el del Tottenham le dio la razón. No venía en su mejor forma tras venir de lesión, pero nada como jugar con Vinicius, Neymar y compañía para llenarte de moral... Y de balones. Richarlison cazó dos y los puso a facturar. El segundo de ellos, por cierto, con una tijera para enmarcar.

Ferran Torres, otro que se revaloriza

El de Foios, al que Luis Enrique jamás le ha perdido la confianza, volvió a ser clave para España, con la que no tiene ningún problema para ver portería. El entorno tenía dudas sobre su presencia en el once, pero Ferran Torres se encargó de acallarlas con una actuación notabilísima. Anotó un doblete y se movió como los ángeles en el fino engranaje de la selección española.