Este es nuestro once del Mundial

Messi, Mbappé, Griezmann y Amrabat, como no podía ser de otra manera, se meten de lleno Otros como Otamendi, Modric o Giroud se quedan fuera por los pelos

El Mundial de Qatar ya ha echado la persiana, así que toca hacer balance. Selecciones que han decepcionado, otras que se han mostrado al nivel que se le presuponía y un selecto grupo que incluso ha superado cualquier expectativa. Lo mismo pasa con los jugadores. Ahora toca hacer un once de todo el Mundial, algo siempre complicado. Este es el nuestro, pero se quedan fuera algunos como Otamendi, Ounahi, Modric o Giroud. No pueden entrar todos.

Dibu Martínez

Argentina le debe mucho a su guardameta. Porque cuando el escenario pintaba gris, con las remontadas de Países Bajos y Francia que llevaban los partidos a la prórroga y a los penaltis, ahí apareció el bueno del Dibu. Sabe que es mejor que cualquiera en esa faceta de 'parapenaltis' y los jugadores rivales se lo compran.

Juega con los sentimientos del rival, se hace enorme antes de que le disparen y luego detiene la pena máxima. Fácil. Luego, además, es capaz de sacar un pie como el que le sacó a Kolo Muani para forzar los penaltis. La historia hubiera sido bien distinta si ese disparo hubiera entrado.

Achraf Hakimi

Nadie aunó tanto juego y fue tan trascendental en este Mundial para su selección desde el lateral como Achraf Hakimi para Marruecos. El jugador del PSG fue un auténtico puñal en el carril diestro y si los 'Leones del Atlas' llegaron tan lejos fue, en parte, por el trío que formaron en el flanco diestro Achraf, Ziyech y Ounahi. Hakimi se hizo dueño y señor del carril y pisó incluso zonas centradas. Un torrente ofensivo que Marruecos aprovechó. Además, en defensa, se mostró muy serio.

Dayot Upamecano

Con Varane o con Konaté, el central del Bayern se convirtió en un fijo en los esquemas de Deschamps después de la lesión de Kimpembe. Upamecano ha sido imprescindible para Francia en este Mundial en el eje defensivo y su actuación, en la mayoría de encuentros, ha sido de nota.

Josko Gvardiol

El central del Mundial y del futuro. A sus 20 años, el croata demostró al mundo que está entre los mejores. Salida de balón exquisita, contundencia en el corte y sólido por arriba. La única mancha en su historial en este Mundial será la jugada con Messi que finiquitaba el partido de semifinales, donde Gvardiol no estuvo precisamente contundente para frenar la incursión del '10'. Aun así, Mundial de nota elevadísima.

Theo Hernández

No brilló precisamente en la final y terminó sustituido, pero lo cierto es que Theo Hernández, igual que Achraf, demostró ser un auténtico puñal. Cuando le dejan correr y le sirven al espacio, el lateral del Milan es uno de los mejores del mundo. Mbappé no le ayudó en exceso en defensa en ningún partido y, salvo la final, Theo supo cómo sobrevivir pese a no ser su gran virtud.

Sofyan Amrabat

El pivote que dejó a todos boquiabiertos. Nadie se esperaba una aparición así en este Mundial, la de un jugador que fue la 'escoba' de Marruecos. Lo barrió absolutamente todo en defensa, siempre atento a las coberturas y a las ayudas situado siempre por delante de la línea defensiva. Corrió y corrió y, además, luego se le vio fresco de piernas para mover el balón con criterio. Clave en Marruecos. Un gran Mundial que lo pone de lleno en el escaparate.

Enzo Fernández

El mejor jugador joven del torneo. Su buen criterio con balón hizo que, tras el descalabro ante Arabia Saudí, Scaloni confiara las llaves del centro del campo en este joven futbolista. Y Enzo las cogió sin rechistar. Movió a Argentina, la juntó para que a Messi le llegara el balón en las mejores condiciones, no perdió apenas ninguna posesión y, luego, fue clave anotando goles importantes. Si Argentina jugó bien el fútbol fue, en parte, gracias a él.

Antoine Griezmann

Una mala final con Francia no puede empañar un Mundial extraordinario. A Griezmann le pidieron sacrificarse mucho más defensivamente, hacer de tercer centrocampista para que Mbappé, Giroud y Dembélé brillaran. Y el que ha brillado finalmente ha sido el rojiblanco. Ha sido el faro de Francia en el juego y Mbappé lo ha sido en la definición. Ha hecho jugar, ha asistido y, además, ha dejado un carrusel de jugadas defensivas que las hubiera firmado cualquier pivote.

Leo Messi

El gran ganador de este Mundial. Líder todopoderoso de Argentina, goleador, asistente, ejemplo, capitán... Leo Messi ha mostrado su versión más líder para que la Albiceleste levantara, por fin, el trofeo mundial. El argentino ha anotado siete goles en siete partidos disputados, pero su influencia ha ido mucho más allá. Incluso mucho más allá del terreno de juego. Scaloni le ha construido un equipo a su alrededor y Messi ha bajado al barro para hacer resurgir a toda una nación. El mejor.

Julián Álvarez

Empezó Lautaro como titular junto a Messi, pero a base de goles y de muchísimo trabajó Julián Álvarez terminó haciéndose con el puesto de '9'. No negocia un desmarque, un último esfuerzo para hacer fallar al rival, una dejada para que Messi haga el resto... Y luego ha metido goles importantísimos. El delantero del City, a sus 22 años, ya es titularísimo para Scaloni. Un Mundial para recordar el suyo.

Kylian Mbappé

Solo Messi ha podido eclipsar a un Mbappé que ha brillado con luz propia. Ha sido el máximo goleador del Mundial, ha sacado a Francia de un apuro en más de una ocasión y en la final, cuando las piernas francesas temblaban y el trofeo se escapaba, apareció con un hat-trick para llevar el partido a la prórroga y a los penaltis.

Una actuación soberbia ante Argentina que sirvió de poco, pero que demostró que el francés está llamado a ser el rey del fútbol mundial cuando Messi abdique.