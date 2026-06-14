Omar Artan, el árbitro somalí vetado por Estados Unidos, cobrará su sueldo íntegro del Mundial

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 contará con 51 colegiados, y es que en la plantilla arbitral falta un nombre: el de Omar Abdulkadir Artan. El somalí fue vetado en la frontera por el gobierno de Estados Unidos y no pudo ingresar a Miami para concentrarse con el resto de sus compañeros.

Tras ese episodio, su historia suma capítulos inesperados. El primero fue su designación para la final de la Supercopa de Europa 2026 este verano entre PSG y Aston Villa. Ahora, la 'BBC', citando fuentes cercanas a la FIFA, afirma que el colegiado africano recibirá el salario íntegro asignado a los árbitros seleccionados para la competición, a pesar de no haber podido dirigir ninguno de los encuentros de la cita.

La decisión supone un importante respaldo institucional para Artan, cuyo caso se convirtió en una de las polémicas más relevantes de los días previos al inicio del campeonato. Ahora, percibirá igualmente la remuneración completa que le correspondía por formar parte del equipo arbitral del torneo.

Aunque se desconoce la cifra exacta que percibirá, los honorarios de los árbitros mundialistas suelen calcularse al término del torneo y dependen de variables como la categoría del colegiado, las designaciones recibidas y las fases alcanzadas por la competición.

La decisión de mantener la remuneración íntegra de Artan parece ser un intento de la FIFA por reconocer que el árbitro cumplía todos los requisitos deportivos para participar en el Mundial y que su ausencia obedeció exclusivamente a circunstancias ajenas a su desempeño profesional.

Recibido como un héroe en Somalia

El árbitro de 34 años, reconocido como mejor árbitro africano de 2025 y miembro del panel internacional de la FIFA desde 2018, fue retenido durante más de 11 horas en Miami, antes de denegarle la entrada al país y ordenar su deportación.

Posteriormente, portavoces del Departamento de Estado y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza justificaron la decisión alegando que el árbitro era considerado "inadmisible" tras detectarse supuestos vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas durante el proceso de verificación de antecedentes.

El árbitro Omar Abdulkadir Artan, a su llegada a Somalia tras serle rechazada su entrada a Estados Unidos para arbitrar el Mundial / EFE

La deportación provocó una enorme reacción en Somalia. A su regreso, miles de personas acudieron a recibirlo al aeropuerto y posteriormente participaron en distintos actos de homenaje organizados en reconocimiento a su trayectoria deportiva y al trato recibido durante el incidente.

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Paradójicamente, el árbitro que no pudo dirigir ni un solo partido del Mundial podría terminar siendo una de las figuras más recordadas de esta edición.