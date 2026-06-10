Omar Artan, el árbitro mundialista expulsado por Estados Unidos, recibido como un héroe en Somalia: "Estoy muy decepcionado"

A pocos días del inicio del Mundial de 2026, Estados Unidos vetó la entrada al país al primer árbitro de Somalia que iba a participar en la fase final de una cita mundialista.

Omar Abdulkadir Artan, nombrado mejor árbitro africano de 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y elegido por la FIFA para participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, fue detenido e interrogado durante más de 11 horas en el aeropuerto de Miami tras una escala en Turquía, y fue devuelto al país turco tras negarle la entrada a los Estados Unidos, viendo así truncado su sueño y su histórica participación en el Mundial por una decisión de inmigración. Omar Artan se tenía que concentrar con el resto de plantilla de árbitros (52 colegiados) participantes el día 6 de junio en Miami, donde se encuentra la sede arbitral del torneo.

Según un comunicado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en ingles) de Estados Unidos recogido por 'ABC News', pese a tener el colegiado un visado válido, su entrada fue denegada alegando "preocupaciones en la verificación de antecedentes".

El colegiado fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", agregó un portavoz del organismo.

Imagen del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan (i) cuando recogió el premio al árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) / EFE

"Esta persona buscaba ingresar a Estados Unidos. Tras una inspección más exhaustiva por parte de CBP se descubrió información negativa, incluida una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas", señaló el funcionario.

Más tarde, el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, había afirmado durante un acto en Washington que existió una "razón de peso" para impedir el ingreso del árbitro, aunque evitó precisar los motivos.

Giuliani aseguró haber hablado con responsables del Departamento de Seguridad Nacional y de CBP, quienes le transmitieron que había una "razón muy sólida" detrás de la decisión: "Aunque no puedo entrar en detalles, lo que sí puedo decirles, a grandes rasgos, es que hubo una razón de peso. Apoyo esa decisión".

Por su parte, la FIFA emitió un comunicado explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados.

"En línea con eventos anteriores de la FIFA, es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país", justificó.

"Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos", reza un comunicado. "La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del Sr. Artan no cambiará por el momento".

Las palabras de Artan

Tras su regreso a Turquía, el árbitro atendió a los medios y dijo estar "muy, muy decepcionado. Soy simplemente un árbitro intentando cumplir su sueño, el sueño más grande de mi vida: llegar al Mundial. Creo que tienen un problema con mi país".

"Me gustaría dar las gracias a la FIFA y a la CAF por todo su apoyo y prometo mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro", afirmó. "Quiero dar las gracias a la familia del fútbol por sus mensajes y desear a mis colegas mucho éxito durante el Mundial; espero volver a unirme a ellos en futuras competiciones".

Recibido como un héroe en su país

Este miércoles, Artan ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital de Somalia, Mogadiscio, y ha sido recibido por decenas de personas como un héroe.

Embutido en un chándal negro de la FIFA, el árbitro recibió ramos de flores y una gran bandera nacional que se acabó poniendo a modo de capa.

"No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré", afirmó Artan en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.

"Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia", aseguró.

Por su parte, el ministro somalí de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, subrayó que Artan "ha elevado el nombre del pueblo somalí" y afirmó que el revés sufrido "no lo detendrá" en su carrera profesional.

También el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, expresó su respaldo al colegiado y manifestó su deseo de que llegue a convertirse en "el mejor árbitro del mundo".

El Gobierno somalí calificó el martes de "lamentable" el incidente y anunció gestiones diplomáticas y "hablando con las autoridades competentes de EE.UU. y la FIFA para obtener una explicación clara sobre este asunto".

"Es lamentable que, al parecer, se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación", señaló.

El Gobierno somalí destacó que Artan "ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción".

También aseveró que "su participación a nivel internacional es motivo de orgullo y honor para todos los somalís y refleja el progreso y los avances positivos que están logrando los deportistas y los responsables deportivos somalís en la escena mundial".

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Somalia se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EE.UU. por parte del gobierno de Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.