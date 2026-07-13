Olise vuelve a despistar al mundo: ¿"Qué demonios es esto?"

Michael Olise es un tipo característico. No habla demasiado, evita los focos siempre que puede y parece disfrutar dejando que los demás intenten descifrarlo. El apodo que le otrogaron muchos de sus fans le va como anillo al dedo: Mr. Nonchalant, algo así como 'El Señor Despreocupado', en español.

Su cuenta de Instagram tampoco escapa a esa personalidad, claro. Y lo ha demostrado en pleno Mundial, provocando más de 100.000 comentarios en sus publicaciones, que, a su vez, generaron teorías de todo tipo. Para algunos, se trataba de un mensaje al Madrid. Para otros, no tenía nada que ver.

Olise, durante el calentamiento del Francia-Marruecos / EFE

De la noche a la mañana, Olise borró todas las fotos de su perfil para publicar varias imágenes nuevas del Mundial, pero totalmente borrosas y pixeladas. En algunas incluso cuesta reconocerlo. "¿Qué demonios es esto?" o "Parecen hechas con un Nokia antiguo" son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en los comentarios mientras intentaban averiguar el porqué de aquello.

Una de las explicaciones que más peso ganó en las redes sociales apuntaba a que se trataba de una queja del jugador contra la FIFA por haberle negado la acreditación a la fotógrafa Florence Pernet, supuesta autora de las imágenes, quien estaría capturando al futbolista a través de la televisión como 'venganza'. No obstante, la propia fotógrafa lo ha desmentido todo.

"He visto mucha información falsa en Twitter y ahora también en Instagram. Son historias inventadas", explicó. Lo cierto es que Pernet nunca solicitó una acreditación a la FIFA, no trabaja para el jugador del Bayern ni tomó las fotografías que Olise ha compartido en su cuenta, que suma casi diez millones de seguidores.

Gracias por todo el apoyo, pero no soy la fotógrafa de Olise. Lo he dicho desde el principio. Su fotógrafo es Lukas Korschan Florence Pernet — Fotógrafa

El verdadero autor es el fotógrafo alemán Lukas Korschan, que decidió cubrir el Mundial de esta forma después de inspirarse en una serie realizada por Harry Gruyaert en 1972. ¿Y quién lo ha desvelado? La propia Florence Pernet. "Gracias por todo el apoyo, pero no soy la fotógrafa de Olise. Lo he dicho desde el principio. Su fotógrafo es Lukas Korschan", aclaró.

Korschan es conocido en el ámbito fotográfico por haber trabajado durante años con marcas mundialmente reconocidas como Adidas, Nike, Apple, Mercedes-Benz o Prada. Fue él quien propuso seguir la referencia de Harry Gruyaert, quien hace más de cincuenta años ya optó por retratar de esta forma un evento deportivo. A Olise le gustó la idea.