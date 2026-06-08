Olise sí vale 150 millones: exhibición para liderar a Francia

Algunos apuntan que la oferta de 150 millones que plantea Florentino Pérez podría tener a Michael Olise como objetivo… lo cierto es que el francés volvió a demostrar que vale eso e incluso más. El atacante del Bayern lideró el ataque francés en el duelo amistoso ante Irlanda del Norte (3-1) con un 'hat-trick' que confirma que es una de las grandes estrellas del panorama actual.

Pólvora mojada de Mbappé

Los 'bleus' tardaron poco en generar peligro. Una buena incorporación de Koundé por la derecha terminó con un balón que recogió Mbappé en la frontal, aunque su disparo con efecto se perdió por centímetros junto al segundo palo. Poco después, el capitán francés volvió a protagonizar una ocasión muy clara al quedarse solo ante Charles, pero el guardameta evitó el tanto en el mano a mano.

Cuando el gol parecía cuestión de tiempo, Irlanda del Norte respondió con una peligrosa acción al espacio. Kelly ganó la espalda de la defensa francesa, controló dentro del área y cruzó demasiado su remate, que salió rozando el poste.

Mbappé no estuvo acertado de cara a portería / MOHAMMED BADRA

Francia mantuvo el asedio y llegó incluso a celebrar un gol. Tras un disparo de Dembélé al palo, Doué recogió el rechace y asistió a Mbappé para que empujara el balón a la red. Sin embargo, la acción quedó anulada por fuera de juego previo. El delantero del Real Madrid volvió a intentarlo instantes después, esta vez con una volea tras un pase atrás de Theo Hernández, pero tampoco encontró portería.

Exhibición de Olise

Con el paso de los minutos, el encuentro mantuvo el mismo guion: posesión, control y ocasiones para Francia. Y cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, apareció Michael Olise para romper la resistencia visitante. El atacante del Bayern aprovechó un balón suelto dentro del área y, libre de marca, lo envió al fondo de la red para adelantar a los 'bleus' justo antes del intermedio (1-0).

Tras el paso por los vestuarios, una vez más, Olise demostró que es una de las estrellas del momento. El atacante del Bayern se inventó un disparo imparable desde la frontal para poner el segundo en el marcador (2-0). El portero visitante no pudo hacer nada para evitar semejante misil.

Pero Irlanda del Norte también quiso decir lo suyo en el partido. A los veinte minutos del segundo tiempo, una rápida transición tras el robo del balón en el centro del campo fue culminada por Patrick Kelly a placer, recortando distancias en el electrónico (2-1).

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Aunque si quedaban algunas dudas, Olise se encargó de disiparlas por completo. En una jugada marca de la casa, el extremo francés firmó su particular 'hat-trick' con otro disparo imposible de detener (3-1). Está en un momento muy dulce el delantero del Bayern de Múnich. Ya no se movió más el marcador y Francia se va al Mundial con buenas sensaciones.