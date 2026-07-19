Olise terminó devastado ante Inglaterra: entre lágrimas y pidiendo disculpas

Francia dijo adiós al Mundial de 2026 con una nueva decepción. El conjunto dirigido por Didier Deschamps perdió por 4-6 ante Inglaterra en el choque por el tercer puesto, disputado en Miami. Un encuentro completamente loco, al que se llegó al descanso con un 0-4 a favor de los ‘Three Lions’, y que dejó a Michael Olise completamente devastado.

La reacción francesa, liderada por Kylian Mbappé en el segundo acto, no fue suficiente para darle la vuelta al marcador. Francia, de hecho, llegó a estar a un solo gol del empate. Con el 3-4 en el marcador, Olise tuvo en sus botas el tanto que habría supuesto las tablas, pero, incomprensiblemente, falló. Ousmane Dembélé le había dejado el balón en una posición inmejorable para culminar la jugada.

Michael Olise, en acción contra Inglaterra / Agencias

Olise había asistido a Mbappé en los goles del 1-4 y del 3-4, alcanzando las siete asistencias en el Mundial y superando el registro de Pelé, que había logrado seis pases de gol en México 1970. El brasileño conservaba desde hacía 56 años el récord de asistencias en una misma edición de la Copa del Mundo. Pero ni siquiera ese hito consiguió apartar de la cabeza de Olise aquella jugada.

Según informó 'L’Équipe', Olise terminó muy afectado tras el encuentro y se responsabilizó en el vestuario de varios de los errores cometidos durante la segunda mitad. El futbolista se mostró abatido y entre lágrimas, especialmente dolido por dos ocasiones desperdiciadas antes del quinto gol de Inglaterra, y pidió disculpas en varias ocasiones a todos sus compañeros.

Consuelo de Deschamps

El propio Deschamps reconoció después del partido que tuvo que conversar con el jugador para tratar de levantarle el ánimo. Ni siquiera superar a Pelé le sirvió de consuelo. Esos fallos y su discreto rendimiento en la recta final del torneo empañaron parcialmente una noche en la que, pese a todo, hizo historia.

El jugador del Bayern de Múnich ha completado un torneo curioso y regresará a Alemania sin marcar un solo gol, pese a haber sido uno de los principales argumentos ofensivos de Francia junto a Mbappé. Por delante, además de recuperar toda la confianza, también deberá esclarecer su futuro.

Mientras se rumorea que su deseo no es otro que jugar en el Real Madrid la próxima temporada, la postura del Bayern es tajante: Olise no se toca. Se espera un verano movido.