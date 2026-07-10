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MUNDIAL 2026

Michael Olise se libra de la amenaza: estará en semifinales del Mundial

El delantero francés firmó un discreto encuentro frente a Marruecos, pero cumplió su cometido

Guy confirma que la Federación Francesa busca anular la amarilla de Olise

Guy confirma que la Federación Francesa busca anular la amarilla de Olise

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Jonathan Moreno

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Didier Deschamps respira aliviado. Y eso que tensó la cuerda hasta el final. Michael Olise no se perderá la cita de semifinales. En un encuentro en el que sobrevoló la sombra de la duda, el jugador del Bayern de Múnich saldó los noventa minutos sin amonestaciones. Una amarilla le hubiera privado de estar en la penúltima eliminatoria del Mundial, donde Francia se medirá al ganador del Bélgica-España que se disputara este viernes.

La previa del Francia-Marruecos estuvo marcada por la amenaza de suspensión sobre Michael Olise. La Federación Francesa de Fútbol presentó un recurso a la FIFA para que le retiraran la cartulina amarilla vista frente a Paraguay, pero el extremo del Bayern no obtuvo el perdón del máximo organismo internacional. Didier Deschamps fue el encargado de dar la noticia en sala de prensa.

Poco participativo

Olise jugó condicionado contra Marruecos, sabedor de que una amonestación le privaría de jugar las semifinales contra Bélgica o España. Midiendo las entradas, sin entrar en protestas pese a que algunas entradas de los marroquíes fueron bastante duras, el jugador francés, aunque nacido en Inglaterra, superó el reto de finalizar sin ver la tarjeta. De hecho, los 'bleus' llegaban al partido con tres futbolistas apercibidos de sanción. Y todos ellos se libraron de cumplir penitencia. Koné, Barcola y Olise estarán en la penúltima ronda de un campeonato en el que, si no lo eran ya, son el principal candidato a la estrella.

Mbappé celebra con Olise

Mbappé celebra con Olise / EFE

La designación de Facundo Tello había disparado las suspicacias en Francia. El árbitro argentino, sin embargo, saldó un duelo de alto voltaje con notable alto, amonestando a Issa Diop tras una dura entrada sobre Mbappé y señalando un claro penalti cometido por Mazraoui sobre el delantero del Real Madrid.

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A pesar de la amenaza de suspensión, Didier Deschamps jugó con fuego. Sí retiró a Koné del campo, pero el seleccionador mantuvo a Michael Olise en el césped durante los noventa minutos -y el añadido-, con el riesgo que ello conllevaba. El técnico de Bayona también tiró de Bradley Barcola, suplente de inicio pero que actuó como revulsivo en los minutos finales. Deschamps arriesgó, pero los tendrá a todos disponibles en semifinales.

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