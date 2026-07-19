Olise hace historia: rompe un récord de Pelé que llevaba 56 años intacto

Francia se despidió del Mundial 2026 sin el premio de consolación. La selección de Didier Deschamps cayó por 6-4 frente a Inglaterra en el partido por el tercer y cuarto puesto disputado en Miami, en un encuentro completamente 'loco'. Los ingleses llegaron a dominar por 4-0 al descanso gracias al doblete de Bukayo Saka y los tantos de Declan Rice y Ezri Konsa. Aunque Francia reaccionó con orgullo en la segunda mitad, liderada por un inspirado Kylian Mbappé, la remontada nunca llegó y el combinado inglés terminó asegurándose la medalla de bronce.

Dentro de una derrota amarga, Michael Olise volvió a dejar una actuación para el recuerdo. El extremo del Bayern de Múnich repartió dos nuevas asistencias, convirtiéndose una vez más en el gran generador de juego de la selección francesa. Ninguno de los dos pases fue un simple trámite. Ambas acciones volvieron a demostrar la extraordinaria visión, precisión y capacidad del futbolista para encontrar espacios donde casi nadie más los ve.

Con esas dos asistencias, Olise alcanzó las siete asistencias en el Mundial 2026, una cifra nunca antes conseguida por ningún futbolista en la historia del torneo. El francés supera así el histórico registro de Pelé, que había repartido seis asistencias en el Mundial de México 1970, un récord que permanecía intacto desde hace 56 años. Además, ya era el primer jugador del que se tenía constancia en superar las cinco asistencias en un mismo Mundial desde Thomas Häßler en 1994 y en igualar la marca de Pelé con seis pases de gol antes de establecer el nuevo récord con siete.

Lo más llamativo es que Olise cierra el campeonato sin haber marcado un solo gol. Sin embargo, su influencia ofensiva ha sido enorme. Su colección de siete asistencias ha sido una exhibición constante de creatividad, convirtiéndolo en el mejor pasador del torneo y en una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo.

Noticias relacionadas

Futuro incierto

Tras un Mundial que ha disparado todavía más su cotización, el futuro del internacional francés vuelve a ser uno de los grandes focos del mercado. En los últimos días han aparecido informaciones que apuntan a un supuesto deseo del futbolista de vestir la camiseta del Real Madrid, aunque por el momento no existe ninguna confirmación sobre una negociación. Lo que sí parece evidente es que, después de firmar un Mundial histórico, Michael Olise será uno de los nombres propios o culebrones del mercado de fichajes de este verano... aunque el Bayern no parece dispuesto a vender.