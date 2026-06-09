Olise cae en la trampa: así funciona uno de las normas más radicales del Mundial

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio cargado de novedades. La FIFA quiere un torneo más dinámico y con menos pérdidas de tiempo. Por eso, se realizaron cambios reglamentarios que se aplicarán en la cita de Estados Unidos, México y Canadá en busca de ese objetivo, y algunos ya han empezado a generar polémica.

El primer ejemplo claro lo protagonizó Michael Olise. El extremo de la selección francesa y del Bayern Múnich fue sustituido en un amistoso ante Irlanda del Norte y cayó en una de las nuevas “trampas” del reglamento. Al salir del campo, tardó más de los 10 segundos permitidos, y la demora activó el castigo previsto por la nueva norma.

La regla de los 10 segundos

Durante el Mundial, cuando un jugador sea reemplazado, deberá abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos, además de hacerlo por el punto más cercano de la línea de banda o de fondo. Si no lo cumple, su sustituto no podrá entrar de inmediato y deberá esperar un minuto antes de incorporarse. Durante ese tiempo, el equipo queda momentáneamente con un jugador menos. Una norma sencilla, pero que puede cambiar el rumbo de un partido.

Olise, celebrando su gol / EQUIPE DE FRANCE

Eso fue lo que le ocurrió a Francia. Olise no salió con la rapidez exigida y Manu Koné, que debía ingresar en el doble cambio en su lugar, tuvo que esperar fuera durante los 60 segundos mencionados. No hubo una consecuencia grave en el marcador, pero la escena sirvió como aviso, tanto para Didier Deschamps como para todos sus jugadores: en el Mundial, un despiste así puede dejar a su selección en inferioridad en un momento clave.

Como se ha mencionado anteriormente, la medida busca cortar de raíz las pérdidas de tiempo deliberadas en el momento de las sustituciones. Muchos jugadores se marchan hacia el banquillo caminando lentamente o por el camino más largo, enfriando el partido y arañando tiempo que después no se recupera con exactitud. Ahora, esa pérdida de tiempo ya no solo se compensará con tiempo añadido.

Más normas

Pero no es el único cambio que ha preparado la FIFA para el Mundial 2026. También habrá más control sobre los saques de banda y de portería, con cuentas atrás para evitar demoras, nuevas normas para los jugadores atendidos por los servicios médicos y una ampliación del uso del VAR en determinadas acciones. La intención es que el Mundial 2026 sea histórico por argumentos deportivos y no únicamente por ser el primero celebrado en tres países y con 48 participantes.

Volviendo a Olise, la infracció fue una anécdota de su partidazo ante Irlanda del Norte. El futbolista 'bleu' marcó un hat-trick para demostrar que está completamente enchufado para la gran cita.