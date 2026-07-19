Oleada de críticas a la actuación musical de Shakira, Madonna y Justin Bieber: "A nadie le importa los jugadores"

La actuación de la media parte de la final del Mundial 2026 está dando mucho de qué hablar, especialmente por el tiempo que ha durado, algo que ha podido perjudicar tanto a los jugadores de la selección española como de la argentina. Finalmente, el descanso se ha alargado más de los 17 minutos que decía la FIFA, concretamente 27 minutos y 20 segundos.

El organismo decidió organizar un 'show' al descanso por primera vez en la historia de una final del Mundial, como ocurre en la final de la Super Bowl. A veces se habla más de la actuación del descanso que de la propia final de la NFL, pero en esta ocasión no será por un motivo positivo.

Los cantantes que han actuado durante el descanso han sido Shakira, Justin Bieber, Coldplay, Madonna, BTS y Burna Boy, además de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, y el reconocido coro infantil PS22 Chorus.

Una de las escenas que está en boca de todos es la aparición de Ronaldinho y Maradona en un vehículo, mientras Madonna cantaba sobre él, una imagen que ya ha quedado para el recuerdo. Un usuario de X no tiene dudas de que "es la imagen del Mundial. Madonna canta. Ronaldo y Ronaldinho conducen. CINEMA".

Ronaldinho, Ronaldo y Madonna / X

Sin embargo, la principal queja ha sido el tiempo perdido durante el espectáculo, ya que los jugadores han disfrutado de un descanso más largo de lo habitual. Además, tampoco se ha podido regar el césped del MetLife Stadium.

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Por esta razón, los aficionados de ambos países han mostrado su malestar en redes sociales, especialmente en X. Un usuario señalaba: "Ya van quince minutos de entretiempo y recién arranca Shakira. Va a durar media hora esto". Otro decía: "A nadie le importa los jugadores".