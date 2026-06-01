¡Ojo, España! Cabo Verde avisa goleando a Serbia

Saltó la primera sorpresa del Mundial. Y eso que aún no ha empezado. Cabo Verde, rival de España en la cita de Estados Unidos, Canadá y México, venció con autoridad a Serbia en Lisboa en el primer test previo a su debut en una Copa del Mundo.

El fútbol tiene estas cosas. Nunca dejará de sorprendernos. Los Tiburones Azules están preparadísimos para hacer historia y hacer un buen papel en el que será su primer Mundial.

El combinado africano, número 69 del ránking FIFA, le endosó nada menos que tres goles a la Serbia de Vejlko Paunovic, viejo conocido de LaLiga, pues ascendió al Real Oviedo a Primera División y fue cesado poco después del inicio del curso.

Cabo Verde ganó a Serbia en un amistoso previo a su debut en un Mundial / MIGUEL A. LOPES / EFE

Los balcánicos, que ocupan el puesto 39 en el ránking, no lograron clasificar para la gran cita veraniega y no fueron rival alguno para el conjunto dirigido por Pedro Brito. Cabe mencionar, eso sí, que la Serbia que la selección isleña derrotó este domingo no contó con la mayoría de sus estrellas. Paunovic dio minutos a los más jóvenes.

Kevin Lenini inauguró el marcador a los 11 minutos en el Estadio do Restelo tras hacer buena una gran cabalgada por la derecha de Ryan Mendes, leyenda caboverdiana que sigue a un extraordinario nivel físico a sus 36 años.

En la reanudación, los Tiburones Azules realizaron hasta seis cambios y, dos de esos revulsivos pusieron tierra de por medio en Lisboa. Dos contraataques en cuatro minutos sentenciaron el encuentro: Laros Duarte y Benchimol fueron los autores de los tantos. Antes, eso sí, el poste le negó a Milosevic poner el 1-1 en el marcador.

España-Cabo Verde, el 15 de junio

La Roja debutará frente a, precisamente, Cabo Verde. El combinado de Luis de la Fuente se enfrentará al debutante el próximo 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia), hogar de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United F.C. de la MLS.

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El estreno está a la vuelta de la esquina: apenas quedan 14 días. No hace falta decir que la vigente campeona de la Eurocopa parte como favorita en el duelo, pero esta sorprendente victoria añade un ingrediente extra de incertidumbre y emoción a tan solo dos semanas del inicio del Mundial más grande de la historia.