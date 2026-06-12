Oh firma el primer 'Check' de Corea en el Mundial

Con un Heung-Min Son irreconocible y a pesar de verse contra las cuerdas tras un testarazo de Ladislav Krejcí, Corea del Sur dibujó su primer 'check' en el Mundial culminando una remontada más que merecida frente a la República Checa, cuya única acción de peligro -un saque de banda- fue transformada en gol por el excentral del Girona. In-Beom Hwang y Hyeon-Gyu Oh le dieron la vuelta al marcador.

Con muchas caras a priori poco conocidas en el panorama futbolístico europeo, el protagonismo recayó en dos de las figuras más destacadas de Corea. Kang-In Lee lanzaba, Heung-Min Son golpeaba. El futbolista del PSG se echó el equipo a la espalda hasta que la exestrella del Tottenham se puso el mono de trabajo.

De las botas de ambos nacieron la gran mayoría de acciones ofensivas. La primera no pudo materializarla el propio Son; la segunda, un disparo potentísimo del ex de Valencia y Mallorca, la despejó a córner el portero checo, que también desvió con la mirada un clarísimo testarazo de otro de los 'Lee', esta vez del central Han-Beom, desde el balcón del área pequeña.

Decepcionó y mucho la República Checa. No es lógicamente una selección potente, pero tampoco parece ser tan inferior a Corea como demostraron los primeros 45 minutos. Ni Patrik Schick, ni Pavel Sulc, ni Lukas Provod. Ninguno apareció en escena, mientras que Krejcí -el ex del Girona- se sumaba constantemente al ataque aburrido del juego de su equipo, que siguió sufriendo atrás con los destellos de un Son cada vez más cómodo pero con la puntería desviada en hasta tres claras ocasiones.

De Lee a Lee, hasta Krejcí

Generaba y generaba Corea en ataque, pero las estadísticas reflejaban un único disparo a puerta, el de Kang-In Lee. Algo que cambió en la segunda parte: se salvó Chequia del 1-0 en una doble ocasión de los asiáticos. Un disparo de Hwang In-Beom fue rechazado por Kovár, que dejó el balón muerto para que Jae-Sung Lee la fallara a bocajarro ante el meta. De 'Lees' iba la cosa hoy.

Si algo estaba claro era que Son tenía el día. El delantero de la MLS lo intentó de todas las maneras, incluso buscó una picadita en un mano a mano que le negó -otra vez- Kovár. Y tanto perdonar... se termina pagando. Porque no había hecho nada Chequia, ni siquiera había tocado balón el meta Seung-Gyu Kim, hasta que entró en escena la cabeza de Krejcí.

Krejcí anotó el primer gol en el Korea-República Checa / EFE

El exgironí apareció cuando menos se lo esperaba Corea para volar en un saque de banda y adelantar a los europeos con un testarazo inapelable a la hora de partido. El peligro siempre está en el área y, a falta de fútbol, República Checa optó por generarse ocasiones de la nada. Así, de un servicio de banda con toda la intención del mundo, llegó el 0-1.

Conexión Lee-Hwang

Veinte años después de su primer y último Mundial, los checos daban un paso de gigante hacia la victoria. Pero la alegría se esfumó en cuestión de ocho minutos. Los que tardaron Kang-In Lee y In-Beom Hwang en maravillar a México en la acción del empate.

Korea celebra el gol de Oh ante República Checa / Alex Cruz

El primero dejó solo al segundo con un pase filtrado, en una picadita de lujo del mediapunta del PSG. Y el goleador del Feyenoord no le quiso hacer el feo: recogió el testigo, controló, recortó para dejar sentados de una tacada al defensor y al portero y la picó mágicamente para que el esférico se colara llorando y se transformara en el 1-1.

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El empate no iba a ser ni mucho menos definitivo. Solo quedaba por decidir de qué lado caería la balanza. Parecía que del checo, pero el asistente anuló correctamente un testarazo de Soucek por fuera de juego en el 77'. No iba a ser la única mala noticia para Chequia, pues tres minutos después Hyeon-Gyu Oh culminaría la remontada (2-1) rematando un pase lateral en área pequeña.