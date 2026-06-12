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MUNDIAL 2026

Oficial: ya hay árbitro para el España-Cabo Verde

El colegiado jordano, Adham Makhadmeh, será el encargado de dirigir debut español el próximo 15 de junio en Atlanta

Jugadores de España celebran un gol este lunes, en un partido amistoso entre España y Perú previo al Mundial de Fútbol 2026.

Jugadores de España celebran un gol este lunes, en un partido amistoso entre España y Perú previo al Mundial de Fútbol 2026. / Alex Cruz / EFE

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Sergi Castillo

Sergi Castillo

La FIFA ha dado a conocer este viernes de manera oficial los colegiados que dirigirán el partido inaugural de la Selección Española en la Copa del Mundo. España se enfrentará a Cabo Verde el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El árbitro principal será el jordano Adham Makhadmeh, acompañado por sus compatriotas Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle como asistentes. El colombiano Andrés Rojas actuará como cuarto árbitro y Alexander Guzmán será el asistente de reserva.

¿Quién es Adham Makhadmeh?

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh, nacido el 13 de febrero de 1987 en Irbid (Jordania), tiene 39 años y es árbitro internacional FIFA desde 2013. Es uno de los ocho representantes de la Confederación Asiática. Ha dirigido más de 167 partidos en su carrera, incluyendo 57 encuentros de la AFC Champions League. En su trayectoria acumula alrededor de 600 tarjetas amarillas, 25 rojas y 42 penaltis pitados. 

Entre sus experiencias más relevantes destacan el Mundial Sub-20 de Polonia 2019, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020/21 y diversas eliminatorias mundialistas. Makhadmeh se convertirá en el primer árbitro jordano en pitar un partido de la Copa del Mundo absoluta, un hito histórico para su país. Es valorado por su consistencia, buen posicionamiento y capacidad para manejar partidos de alta intensidad.

Sus asistentes habituales, Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle, han trabajado con él en múltiples competiciones internacionales, lo que garantiza una buena coordinación en el campo.

El dúo colombiano

Andrés Rojas y Alexander Guzmán, cuarto árbitro y reserva del encuentro, son dos destacados árbitros colombianos que representarán al país en el Mundial de Fútbol 2026.

El árbitro colombiano Andrés Rojas en acción durante un partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

El árbitro colombiano Andrés Rojas en acción durante un partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. / Marcelo Endelli /POOL / EFE

Andrés Rojas (Bogotá, 1984), árbitro central FIFA desde 2017, es uno de los más colegiados experimentados de Colombia. Ha dirigido partidos de la Liga BetPlay, Copa Libertadores y otras competiciones internacionales, y ha sido designado como árbitro principal para el torneo. Por su parte, Alexander Guzmán (Cúcuta, 1985), árbitro asistente FIFA, actúa normalmente como juez de línea; ambos forman parte del trío colombiano seleccionado por la FIFA junto a Nicolás Gallo (VAR).

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La cuenta atrás ya ha comenzado. El lunes 15 de junio a las 18:00, España saltará al terreno de juego con el objetivo de sumar los primeros tres puntos del torneo.

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