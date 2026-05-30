Oficial: Hamza Abdelkarim, futbolista del Barça juvenil, sí jugará el Mundial

Egipto quiere convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial. El combinado dirigido por Hossam Hassan, que se erige como una de las selecciones más potentes del continente africano, presentó su lista de convocados para el Mundial con Mo Salah como gran referencia... y con la presencia confirmada de Hamza Abdelkarim, tal y como informó SPORT.

Si bien Hassan ya había presentado una primera convocatoria hace unos días con la novedad del futbolista del Barça Juvenil, el seleccionador debía hacer un descarte para terminar de cerrar la lista de 26 jugadores de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Un descarte

Finalmente, el excluido de la convocatoria es el delantero Aqtai Abdullah, por lo que se confirma al 100% la presencia del azulgrana Hamza en la que será su primer Mundial y en el que participará con estrellas de talla mundial como el propio Salah u Omar Marmoush, delantero del Manchester City.

En ese sentido, Hamza Abdelkarim ya vivió su primer gran hito como internacional absoluto. El delantero del FC Barcelona juvenil debutó el pasado jueves con la selección absoluta de Egipto en un amistoso de preparación para el Mundial ante Rusia, en un encuentro en el que entró en el minuto 86 sustituyendo al delantero del Real Oviedo Haissem Hassan.

Egipto sí lleva a cuatro porteros

Por otro costado, destaca también en la lista de Egipto la presencia de cuatro porteros, convirtiéndose en la primera selección en convocar a tal número de guardametas para un torneo corto como es un Mundial.

De hecho, el debate se generó en España cuando Luis de la Fuente decidió llevarse a los últimos amistosos a Unai Simón, David Raya, Joan García y Alex Remiro. Sin embargo, el seleccionador español -a diferencia de Egipto- redujo a tres su lista de porteros para el Mundial, descartando al meta de la Real Sociedad.

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"Ibrahim Hassan, director de la selección de Egipto, confirmó que la delegación de la selección egipcia partirá esta noche de sábado hacia Estados Unidos para prepararse para la participación en la Copa del Mundo, y el equipo disputará su último partido amistoso contra Brasil el 6 de junio próximo en el estado de Ohio. La selección de Egipto competirá en el Grupo 7 junto a las selecciones de: Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México con la participación de 48 selecciones por primera vez en la historia", expone el comunicado.