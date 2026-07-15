Ya es oficial: el Ayuntamiento de Barcelona instalará una pantalla gigante para ver la final del Mundial

Muy buenas noticias para todos los ciudadanos barceloneses. El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido poner una pantalla gigante para todos aquellos que quieran seguir la final del Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, donde la selección de Luis de la Fuente se verá las caras contra el ganador de Inglaterra-Argentina.

Los ciudadanos de la Ciudad Condal llevaban semanas reclamando la instalación de una pantalla gigante para seguir los partidos de la selección española durante el Mundial. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona rechazó inicialmente la petición de los aficionados. Finalmente, de cara a la gran final, sí ha decidido habilitar un espacio para que los seguidores puedan disfrutar del encuentro de forma conjunta.

Hasta ahora, muchos aficionados habían tenido que recurrir a bares y discotecas para ver los partidos de España ante la ausencia de una pantalla pública en la ciudad.

¿Dónde se podrá ver el partido?

La pantalla tendrá una dimensión de 8x5 metros y se instalará en la calle de Martí i Franquès, a la altura de la calle de Baldiri i Reixac, en Les Corts. El Ayuntamiento de Barcelona quiere que haya ambiente desde las 19:00 horas, pues ha decidido organizar unos juegos en la pantalla gigante y, también, música.

Desde las 20:30 horas, conectará con la previa del partido y a partir de las 21:00 horas ofrecerá la retransmisión en directo de Televisión Española.

El espacio habilitado se podrá entrar por dos controles de acceso que estarán completamente señalizados: en la calle de Menéndez y Pelayo, y en la calle de Martí y Franquès. El Ayuntamiento de Barcelona avisa de que no se permitirá acceder con bebidas alcohólicas ni botellas de vidrio.

Algunos jugadores de España celebran el gol de Oyarzabal frente a Francia en las semifinales del Mundial 2026 / EFE

"El objetivo es compartir con la ciudadanía un espacio festivo para vivir con respeto y civismo y, en un ambiente familiar, la final del Mundial de fútbol", expone el comunicado.

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El regidor d'Esports, David Escudé, señaló que con esta iniciativa "Barcelona da la oportunidad de nuevo de ver en directo la final de una gran competición internacional y refuerza su apuesta por hacer de los eventos deportivos una fiesta abierta a toda la ciudadanía, en un ambiente cívico, respetuoso, festivo y familiar. Esperamos que todos los aficionados con aficiones y aficiones instalación de la pantalla y deseamos que sea con la victoria final de la selección española".