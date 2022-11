¿Por qué Ochoa jugó como si fuera con España?

El portero de la selección mexicana lleva una equipación muy similar a la española Algunos tuiteros han intentado ser ingeniosos con sus bromas

No ha sido buena noche para Guillermo Ochoa, guardameta de la selección mexicana. El futbolista ha sufrido cuando Argentina ha ganado 2 - 0 a México en un encuentro de vital importancia y que deja el camino allanado para el equipo de Leo Messi. Eso sí, no se puede quedar de brazos cruzados la selección argentina, porque de momento es segunda del Grupo C empatada con Arabia Saudita en tercera posición a 3 puntos.

Volviendo a Guillermo Ochoa, el futbolista ha sido centro de las críticas... Y de las bromas. Su equipación como guardameta era muy similar a la de la selección española, y claro, no hay color: España ganó 7 - 0 a Costa Rica mientras que a su equipo le han metido dos goles en contra.

Es decir, no es que Guillermo Ochoa haya querido homenajear la gesta de la selección española: es que su equipación es muy parecida a la de nuestra Roja. Eso sí, la del resto del equipo es diferente, y solo hemos visto este parecido cuando el guardameta aparecía en cámara. ¿Tú también te has dado cuenta? ¿O con la emoción del momento has pasado del tema?