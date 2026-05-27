El obrero-florista que estuvo a punto de cambiar la historia de los Mundiales: “Lo primero que hice fue liarme un cigarrillo”

Dick Nanninga estaba citado con Países Bajos para preparar el Mundial de 1978, pero no apareció. Tenía algo más urgente que hacer: vender flores por el Día de la Madre. “El fútbol puede esperar”, dijo.

No inventó un regate como Cruyff en 1974 ni tenía miedo a volar como Bergkamp, pero su historia es igual de curiosa. Hablamos de un 'killer' neerlandés que llegó tarde al fútbol profesional, abrió una floristería cuando empezó a ganar dinero como futbolista y, en la previa de un Mundial, decidió que aquel negocio era más importante que la Copa del Mundo. Su 'disculpa', por lo menos, estuvo a la altura.

Antes de viajar a Argentina, país que acogió el Mundial de 1978 (el primero que ganó la Albiceleste), el cuerpo técnico holandés citó a los jugadores en Ámsterdam para preparar el torneo. Todos aparecieron en el campo de entrenamiento, excepto Dick Nanninga.

El Día de la Madre

La explicación fue surrealista: se acercaba el Día de la Madre y tenía que aprovechar porque la gente compra flores en esas fechas. Aquella jornada era clave para sus ganancias. Ya habría tiempo para entrenar más adelante, pensó.

Nanninga era un delantero rocoso, de los que van al choque. Su estilo era antagónico al fútbol exquisito que venía practicando la 'Oranje'. Era uno de esos arietes a los que hay que colgar centros laterales constantes. Un delantero de área.

También había llegado tarde al fútbol profesional. Del Oosterparkers pasó al Veendam y, de ahí, al Roda JC, donde debutó con 24 años y empezó a vivir realmente del balón. Antes, había trabajado en la construcción. Después, cuando el fútbol empezó a darle dinero, abrió una floristería.

Dick Nanniga, durante el Mundial del 78 / UEFA

En el Roda hizo 107 goles en 225 partidos de Liga y se convirtió en el máximo goleador histórico del club. Esa eficacia clínica llamó la atención de Ernst Happel, seleccionador de Holanda para el Mundial de Argentina 1978. Happel buscaba algo distinto: un plan B, un delantero de impacto, alguien que no encajara de primeras en el molde clásico neerlandés, pero que pudiera resolver un partido con un golpe de efecto. Con un cabezazo también valía.

La relación entre ambos, eso sí, nunca fue cercana. Nanninga lo explicó tiempo después: “Era un buen entrenador en lo táctico, pero no muy bueno con la gente. Nunca hablé con él más de medio minuto. Nunca me decía nada”. Quizá por eso su ausencia en una concentración previa al Mundial fue todavía más surrealista. Aunque pidió disculpas como hay que hacerlo: con hechos. En su caso, con goles.

Una expulsión absurda

Antes del Mundial, Happel lo probó en un amistoso contra Túnez. Nanninga empezaba su carrera internacional con casi 30 años y lo celebró marcando dos goles en una victoria por 4-0. Con eso se ganó el billete a Argentina. Y en el Mundial pasó de todo. Su papel era claramente el de revulsivo, pero eso no le impidió dejar huella.

Primero lo hizo con una expulsión absurda contra Alemania Federal. Según recordó él mismo, en una falta hubo empujones en la barrera y el árbitro amonestó a varios jugadores. Después, alguien le llamó “estúpido”, el colegiado pensó que había sido él y lo expulsó. “Solo llevaba siete minutos en el campo”, recordó, según recoge 'These Football Times'.

Pero su gran momento llegó en la final. Argentina ganaba 1-0 en el Monumental. Poco a poco, el tiempo se consumía y la Albiceleste estaba cada vez más cerca de ganar el torneo. Hasta que Happel, algo tarde, reaccionó. A ocho minutos del final, llegó un centro desde la derecha: cabezazo de Nanninga y gol ante Ubaldo Fillol. Había vida.

Nanniga empató la final ante Argentina cerca del final / FIFA

Holanda rozó la gloria poco después, cuando Rob Rensenbrink estrelló un balón en el poste en el último minuto. Si esa pelota hubiera entrado, el gol de Nanninga habría quedado como una de las acciones más importantes de la historia de la Oranje. Pero, en la prórroga, Argentina ganó 3-1. El titular, con otro desenlace, podría haber sido: “Un florista cambia la historia del Mundial de 1978”.

“Sonó el pitido final y entramos a los vestuarios. Habíamos perdido. Volvimos al vestuario y lo primero que hice fue liarme un cigarrillo y encenderlo. Esa noche bebimos algo”, explicó Nanninga en una entrevista en 2018. Tras aquel Mundial, su vida continuó exactamente igual que antes de viajar a Argentina: ligada a la floristería. “Volamos a casa al día siguiente y al otro ya estaba trabajando en la tienda de flores”, contó.

Sí, fue un gol en una final del Mundial, pero sigue siendo solo un gol. Soy hijo de un obrero… y todavía lo soy. Mi mayor logro son mis hijos y mis nietos Dick Nanniga — En una entrevista en 2018

Los vecinos le habían decorado el local por el subcampeonato, pero él simplemente siguió a lo suyo. “Sí, fue un gol en una final del Mundial, pero sigue siendo solo un gol. Soy hijo de un obrero… y todavía lo soy. Mi mayor logro son mis hijos y mis nietos”, reconoció. No le dio excesiva importancia, pero estuvo cerca de cambiar la historia de un país que todavía no sabe lo que es ganar un Mundial.

Holanda perdió la final de 1974 contra Alemania Federal, la de 1978 contra Argentina y la de 2010 contra España, en la prórroga, con el gol de Iniesta. También se quedó cerca en 1998, 2014 y 2022. En 2026 tendrá otra oportunidad. La Oranje está encuadrada en el Grupo F, junto a Japón, Túnez y Suecia.

La pregunta es si, por fin, Holanda conseguirá este año la flor que le falta.