Otra obra de arte de Messi sentencia una fase de grupos perfecta

La selección Argentina terminó una fase de grupos perfecta con pleno de victorias. La Albiceleste llegó a la última jornada con los deberes hechos. No había nada en juego más allá del orgullo y lo consiguió. Argentina derrotó a Jordania por 3-1 con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Leo Messi. Además, el desenlace de la jornada dejó otra noticia que celebraron en Buenos Aires: Portugal quedó en el otro lado del cuadro y solo podría cruzarse con Argentina en una hipotética final.

Argentina ha convertido un cántico en una declaración de intenciones. Antes del Mundial se popularizó una nueva canción que buscaba repetir la cábala de Catar 2022. "Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta" o "Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez" son algunos de los versos que ya resuenan en cada rincón albiceleste. Y, visto lo que ha demostrado la selección de Lionel Scaloni en la fase de grupos y el estado de forma de Leo Messi, cuesta encontrar un candidato más firme al título.

Dos goles Made In Messi

Pese a las numerosas rotaciones introducidas por Scaloni, Argentina salió con la ambición intacta. Lo Celso abrió el marcador con un auténtico golazo de falta. El centrocampista del Betis provocó la infracción y después colocó el balón en la escuadra con un disparo imposible para el guardameta jordano.

Un lanzamiento espectacular que provocó la sonrisa y el aplauso de Messi desde el banquillo, mientras esperaba su turno para entrar en la segunda mitad. Un gol que recordó inevitablemente al '10' y que coronó una actuación sobresaliente de Lo Celso, al que incluso le anularon otros dos tantos por fuera de juego. El centrocampista, que se perdió el Mundial de Catar por lesión, vivió por fin su gran noche en una Copa del Mundo.

Argentina no levantó el pie del acelerador. Poco después llegó el segundo. Senesi remató de cabeza y recibió una patada en la cara del defensa jordano. El árbitro revisó la acción en el VAR y señaló penalti. Lautaro Martínez asumió la responsabilidad y no falló, estrenando por fin su cuenta goleadora en un Mundial.

Resultó inevitable pensar que tanto ese penalti como la falta del primer gol habrían llevado la firma de Messi si hubiese estado sobre el césped desde el inicio. Quizá la historia de la noche habría sido todavía más espectacular.

30 minutos de Messi valen oro

Pero Scaloni tenía claro el plan. No había necesidad de forzar al capitán. El objetivo era que llegara fresco a las eliminatorias. Sin embargo, ni el estadio de Dallas ni el mundo del fútbol estaban dispuestos a quedarse sin ver al mejor jugador de todos los tiempos. La ovación que recibió al entrar fue incluso más ensordecedora que alguno de los goles de Argentina.

Y Messi necesitó apenas veinte minutos para recordar por qué sigue marcando la diferencia. Desde una posición lejana ejecutó una falta magistral al palo del portero y dejó completamente inmóvil al guardameta. Otra obra de arte de un especialista irrepetible.

Con ese gol alcanzó los 19 tantos en la historia de los Mundiales y continúa liderando la clasificación por la Bota de Oro del torneo. Todo ello a los 39 años. Es el mejor de todos los tiempos.

Hay futbolistas que desafían el paso del tiempo. Messi hace algo todavía más extraordinario: lo derrota. Cuando el Mundial entra en el momento en el que nacen las leyendas, Argentina sigue soñando con la cuarta estrella porque todavía tiene al mejor jugador de la historia. Y mientras el '10' siga sonriendo sobre el césped, cualquier sueño parece mucho más cercano a convertirse en realidad.