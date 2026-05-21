‘O Rei’ Pelé, el hombre de los tres Mundiales… y siete Balones de Oro

Pelé, fallecido el pasado 29 de diciembre de 2022, es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos por una buena parte de los amantes del fútbol. Especialmente, por aquellos que tuvieron el placer de verlo jugar. Colgó las botas en 1977, en el New York Cosmos, después de una larga y exitosa trayectoria en el Santos. Y, casi 50 años después, sigue estando entre los más grandes junto a Leo Messi y Diego Armando Maradona.

Edson Arantes do Nascimento se ganó a pulso el apodo de 'O Rei'. Es el merecido título que el fútbol le otorgó después de ser el futbolista más determinante en el mayor escenario del deporte rey: el Mundial.

Tres Mundiales... ¿Y ningún Balón de Oro?

Pelé es el único futbolista en la historia que ha ganado tres Copas del Mundo: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. También el más joven en marcar y ganar el trofeo. Ninguna otra figura ha repetido esa hazaña con su selección, y parece muy complicado que se iguale si el Mundial se sigue disputando cada cuatro años, aunque cada vez participan más equipos. En este 2026, por primera vez en la historia habrá 48 selecciones. Un logro impresionante al que habría que sumar siete Balones de Oro... si hubiese jugado en Europa.

Pelé, ante el Jules Rimet / FIFA

Cuando Pelé jugaba al fútbol, el Balón de Oro solo lo podía ganar un futbolista de Europa, así que, como nunca pisó el Viejo Continente, no ganó ninguno. La norma no se cambió hasta 1995, demasiado tarde para un 'O Rei' que se despidió del fútbol casi 20 años antes.

El veredicto de France Football

En 2016, 'France Football' decidió aplicar un nuevo cálculo para ver cuántos habrían ganado leyendas como él o Maradona si hubiesen optado al premio antes, y el resultado fue aplastante: habría ganado siete, quedándose a solo uno de los ocho que posee Leo Messi. ¿Por qué habría ganado tantos?

El mito comenzó cuando apenas era un adolescente. En el Mundial de 1958, en Suecia, Brasil descubrió que tenía algo más que un delantero; tenía a un futbolista que cambiaría la historia del deporte rey. Con 17 años, Pelé marcó el gol decisivo contra Gales en cuartos de final, firmó un hat-trick ante Francia en semifinales y anotó dos goles en la final frente a Suecia. Estas actuaciones le habrían bastado para ganar el Balón de Oro en 1958, superando a Raymond Kopa, quien ganó realmente el galardón.

Pelé hizo historia en el Mundial de 1958 / FIFA

Era un chaval distinto, que hacía cosas inéditas hasta el momento. Aquella mezcla de técnica, imaginación y descaro inauguró una nueva etapa en el fútbol mundial. Por ello, 'France Football' considera que también habría ganado los Balones de Oro de 1959 (Di Stéfano), 1960 (Luis Suárez) y 1961 (Omar Sívori).

Cuatro años después, en Chile 1962, el destino quiso demostrar que Pelé era mortal, y aunque Brasil ganó el Mundial, la estrella fue Garrincha, ya que el jugador del Santos se lesionó en la segunda jornada. Sin embargo, Pelé habría ganado su quinto Balón de Oro al año siguiente, en 1963, en lugar de Lev Yashin, el único portero en la historia en ganar el trofeo. En 1964, se impondría a Denis Law para alcanzar el sexto, superando los cinco que tiene en su palmarés Cristiano Ronaldo.

México 1970: el cierre perfecto

Aún hubo tiempo para más. A punto de cumplir treinta años, Pelé lideró a uno de los equipos más imponentes de todos los tiempos en México 1970, con Jairzinho, Rivelino, Tostão o Gerson, y cerró el ciclo con una imagen eterna: el gol de cabeza en la final contra Italia y la celebración de su tercer Mundial en el Estadio Azteca. Una hazaña que le habría servido para conquistar su séptimo Balón de Oro, que oficialmente levantó Gerd Müller.

Pelé, eufórico en el Estadio Azteca / FIFA

Entre sus incontables récords, Pelé también posee uno en los Mundiales un tanto escondido: es el máximo asistente histórico del torneo con 10 asistencias. Una prueba irrefutable de que, además de ser un goleador incansable, también era un excelente creador de juego. Solo en México 1970 repartió seis pases de gol.

Por eso, cuando se discute sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, el nombre de Pelé debe estar en la ecuación. No solo por las cifras ni los trofeos, sino por su impacto cultural. Pelé fue de los primeros en convertir el fútbol en espectáculo. Y eso no tiene precio. Una leyenda que ganó tres Mundiales... y siete Balones de Oro.

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