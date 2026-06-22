Los nutricionistas coinciden: "La deshidratación de aproximadamente un 2% del peso corporal reduce drásticamente el rendimiento físico y cognitivo de los futbolistas"

Las pausas de hidratación se han convertido en una de las imágenes más repetidas del Mundial 2026. Mientras la queja se ha posicionado en la ruptura del ritmo de partido, los futbolistas aprovechan esos minutos para algo mucho más importante: recuperar líquidos, energía y preparar al cuerpo para seguir compitiendo al máximo nivel.

En este Mundial estamos viendo el mayor ejemplo posible de la nutrición en alta competición. La pregunta que muchos aficionados del fútbol se han hecho durante años y siguen repitiendo cada vez que ven las imágenes, es: ‘¿Qué toman realmente los futbolistas en ese momento y por qué?’. El equipo de expertos de AMIX Nutrition (una marca de suplementación deportiva) nos ayuda a comprender mejor estas situaciones, clave en la optimización del rendimiento en medio de un partido tan exigente.

"Después de media hora de partido al más alto nivel, con las altas temperaturas, un futbolista se puede encontrar en la situación de haber perdido más de 2 litros de fluidos. La deshidratación de aproximadamente un 2% del peso corporal reduce drásticamente el rendimiento físico y cognitivo, por lo que muchos aprovechan para consumir productos como el Isolyte Sport Drink de AMIX Performance".

Murat Yakin, seleccionador de Suiza, con sus jugadores en una pausas de hidratación / EFE

Detrás de esos famosos bidones no siempre hay agua. De hecho, en la mayoría de casos los preparadores físicos y nutricionistas optan por esta solución con electrolitos -sodio, potasio, magnesio-, una rápida absorción y sin azúcares añadidos, o lo que es lo mismo: sin picos glucémicos en pleno esfuerzo.

Pero en las pausas de hidratación no solo incluyen este tipo de opciones. A todos se nos viene a la mente la imagen de futbolistas mascando algo parecido a un chicle. Detrás de esa imagen están productos como el Gummy Bar de AMIX Performance, todo un éxito para los futbolistas porque les ofrece una solución muy rápida para consumir cuando no tienen casi tiempo. No necesitan agua, con carbohidratos de rápida asimilación para recargar el glucógeno muscular y afrontar la intensidad de la reanudación del partido.

A veces, no es necesaria una pausa, o el descanso, para ver a los futbolistas reponer fuerzas con productos desconocidos para el espectador. Una asistencia médica por molestias o por un calambre es la ventana perfecta para los nutricionistas para evitar lesiones en sus jugadores. Hay quienes creen que un calambre viene motivado por una mala condición física, cuando en realidad se produce por una mala gestión de electrolitos bajo acumulación de esfuerzo. En estos casos, los productos estrella son los anticalambres. A menudo en formato shot, como el Zero Cramps de AMIX Performance, de rápida absorción con magnesio, potasio y vitamina B6, que son los tres micronutrientes más críticos en la contracción muscular bajo fatiga.

La clave antes y después del partido

En una cita como el Mundial, donde cada futbolista cuida su condición física para llegar en su versión óptima, muchos nutricionistas buscan ese plus que ayude a sus jugadores a estar más cerca de su objetivo.

Aquí es donde entra uno de los productos estrella de los últimos tiempos: el nitrato de remolacha, como el Nitro BeetRoot en shot de AMIX. Se ha convertido en ese gran aliado del deportista, siendo uno de los suplementos con mayor respaldo científico en rendimiento deportivo, puesto que mejora la eficiencia del oxígeno, retrasa la aparición de la fatiga y aumenta el flujo sanguíneo muscular. Los futbolistas lo toman 2 o 3 horas antes del partido, siendo un producto totalmente apto para la competición internacional.

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E igual de clave es la preparación pre-partido, como lo es una vez pita el árbitro. Ahí es donde entran los recuperadores. Son productos enfocados en que el deportista acorte plazos y pueda volver a estar al máximo nivel en cuestión de horas. Productos como el RecoPro de AMIX Performance. La ventana anabólica de la primera hora post-partido es clave, ya que lo que se consume en este intervalo determinará cuánto daño muscular podrán reparar antes del siguiente partido.