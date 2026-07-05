Nuno Mendes responde a Lamine Yamal: "Me gusta"

El España - Portugal será, sin duda, el partido con más tensión de los octavos de final del Mundial de 2026. Ambas selecciones europeas, vecinas, se conocen bien en competiciones internacionales.

Los que también se conocen bien son Nuno Mendes y Lamine Yamal. El lateral del PSG y el extremo del FC Barcelona se han enfrentado en varias ocasiones, tanto a nivel de clubes como de selecciones, y este lunes será una nueva oportunidad para que dos jugadores, de los mejores del mundo en sus posiciones, vuelvan a medirse.

En este sentido, el portugués respondió a los elogios de Lamine Yamal, quien había señalado al lateral portugués como “el defensa más difícil con el que medirse”.

“Ya vi el video. Es un jugador con mucha calidad, nos enfrentaremos y será un buen duelo. Me gusta jugar contra él, es joven, tiene mucha calidad y puede marcar la diferencia. Siempre es un buen duelo”, dijo el lateral a los medios presentes en la concentración de Portugal en Toronto.

Además, destacó que la clave estará en el trabajo colectivo: "Si conseguimos evitar que le llegue el balón a Lamine, será un buen comienzo".

“Es difícil hablar como si fuera el rival, hablaré por mí mismo: será un duelo muy difícil contra un equipo complicado que sabe jugar al fútbol, sabe tener el balón, el juego colectivo será mucho más importante”, añadió.

El lateral del PSG también fue preguntado por los elogios que ha recibido en los últimos tiempos, hasta el punto de que algunos ya le sitúan entre los mejores laterales izquierdos del mundo. Nuno Mendes agradeció esas palabras, aunque insistió en que su prioridad está en ayudar a Portugal.

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“Siempre es agradable escuchar estos halagos, estoy contento. Ya lo conocí personalmente cuando jugamos contra el Chelsea, hablamos un poco, es una persona excelente, un buen jugador también, pero trato de concentrarme en mi objetivo, que es ayudar a la selección”, comentó.