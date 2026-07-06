La pesadilla de Lamine Yamal se repite

"Me gusta jugar contra él, es joven, tiene mucha calidad y puede marcar la diferencia. Siempre es un buen duelo", declaraba Nuno Mendes en la previa del Portugal-España. La historia entre el portugués y Lamine Yamal venía de lejos, de los enfrentamientos entre PSG y Barcelona en la Champions League.

Lamine Yamal tenía delante de sí una oportunidad para reivindicarse, después de que Nuno le ganara la tostada en los duelos previos. Pero de nuevo el luso volvió a salir airoso, al menos hasta el minuto 54, cuando el defensor de las 'quinas' se rompió en una carrera con el culé. A pesar de todo, Lamine no tuvo su noche. Preocupante, a medias, porque España no necesitó de su genialidad para doblegar a Portugal.

Mal arranque

Atado en corto por Nuno Mendes, impreciso en el toque, sin la efervescencia que acostumbra, a Lamine Yamal le costó entrar en juego. La estrella del Barça bajaba la cabeza cuando no le salían las cosas. El peor de los síntomas en un futbolista.

Las apariciones del '19' de España se contaron con los dedos de una mano. Con Mendes pegado a él en todo momento, sólo en una incursión del lateral zurdo portugués pudo Lamine desequilibrar. Habilitado por la derecha, el azulgrana recortó a Joao Neves y firmó su ya característico tiro al palo largo. Diogo Costa le negó el 0-1 y también a Álex Baena, en el rechace posterior.

A la primera, rotura

Lamine Yamal estaba desconectado del partido, recibiendo mayoritariamente de espaldas por exigencias de Nuno Mendes, que no le cedía ni un centímetro, no le compraba ningún regate. De la Fuente, viendo los problemas de su jugador más diferencial, pidió más profundidad a Pedro Porro y así descongestionar la parcela derecha. Pero ni así. Lamine ni la olió en un primer tiempo que finalizó con un disparo a la grada del futbolista de Rocafonda, partía en fuera de juego pero su tiro fue impropio de un jugador de su talla.

Lamine Yamal, durante el Portugal-España / EFE

No fue hasta el segundo tiempo cuando Lamine logró romper en velocidad al lateral del Paris Saint-Germain. En velocidad y muscularmente, porque el lateral no pudo continuar sobre el terreno de juego. Era el minuto 54 y el culé respiraba aliviado tras una tarde aciaga.

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La entrada de Nélson Semedo abrió la vía Lamine. Los compañeros empezaron a buscarle con insistencia y el catalán desequilibró, más ofreciendo últimos pases, que en acciones individuales. El '19' ensayó un libre directo algo escorado que puso en apuros a Diogo Costa. Robert Martínez se percató de las superioridad y colocó a Leao en la cobertura para respaldar a Semedo. Lamine volvió a apagarse. España necesitará de él en cuartos.