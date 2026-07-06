Nuno Mendes, lesionado en el Portugal-España

Malísimas noticias para Portugal y alivio para España. Nuno Mendes se retiró lesionado del Portugal-España en el minuto 54, con 0-0 en el marcador, y después de haber cuajado un partido muy serio ante Lamine Yamal. El de Rocafonda se topó, desde el primer minuto, con una roca en el costado izquierdo a la que solo pudo sortear escasas veces. Su marcha del terreno de juego aumenta notablemente las posibilidades de que el extremo del Barça pueda castigar a Portugal por una banda que, hasta ahora, estaba siendo bastante estéril.

Atado en corto por Nuno Mendes, impreciso en el toque, sin la efervescencia que acostumbra, a Lamine Yamal le costó entrar en juego. La estrella del Barça bajaba la cabeza cuando no le salían las cosas. El peor de los síntomas en un futbolista.

Las apariciones del '19' de España se contaron con los dedos de una mano. Con Mendes pegado a él en todo momento, sólo en una incursión del lateral zurdo portugués pudo Lamine desequilibrar. Habilitado por la derecha, el azulgrana recortó a Joao Neves y firmó su ya característico tiro al palo largo. Diogo Costa le negó el 0-1 y también a Álex Baena, en el rechace posterior.

A la primera, rotura

Lamine Yamal estaba desconectado del partido, recibiendo mayoritariamente de espaldas por exigencias de Nuno Mendes, que no le cedía ni un centímetro, no le compraba ningún regate. De la Fuente, viendo los problemas de su jugador más diferencial, pidió más profundidad a Pedro Porro y así descongestionar la parcela derecha. Pero ni así. Lamine ni la olió en un primer tiempo que finalizó con un disparo a la grada del futbolista de Rocafonda, partía en fuera de juego pero su tiro fue impropio de un jugador de su talla.

No fue hasta el segundo tiempo cuando Lamine logró romper en velocidad al lateral del Paris Saint-Germain. En velocidad y muscularmente, porque el lateral no pudo continuar sobre el terreno de juego. Roberto Martínez optó por darle entrada a Nélson Semedo. Parecía que podía desplazar a Joao Cancelo al carril izquierdo, posición que ocupó tanto en el Barça como en el City, pero el seleccionador de Portugal no quiso agitar tanto el árbol.