MUNDIAL 2026
Nuevo problema muscular para Víctor Muñoz
El nuevo extremo del Liverpool deberá esperar aún más de lo esperado para debutar en el Mundial
Llegan malas noticias desde dentro de la selección española. La Federación ha confirmado que Víctor Muñoz ha sufrido una dolencia muscular durante su proceso de recuperación, algo que retrasará aún más su vuelta al equipo de Luis de la Fuente. Está descartado para jugar ante Arabia Saudí y podría perderse el último partido de fase de grupos ante Uruguay.
El flamante nuevo jugador del Liverpool llegó tocado a la convocatoria española, como varios de sus compañeros, pero se esperaba que se pudiera recuperar de manera rápida para estar cuanto antes con sus compañeros. Finalmente, esto deberá esperar unos partidos más.
Víctor Muñoz sufrió una lesión muscular en el sóleo el pasado mes de abril en un partido con Osasuna. Tras esa dolencia, el extremo se perdió los siguientes tres encuentros del conjunto rojillo y el último partido de Liga donde se jugaron la permanencia en Getafe. A pesar de ello, Víctor volvió en la penúltima jornada, donde marcó un tanto ante el Espanyol.
Tras ese partido contra los pericos, parecía que su recuperación estaba avanzando correctamente, pero ya viajó a Estados Unidos con problemas físicos. No jugó ninguno el primer amistoso de España ante Irak y se quedó en el hotel de Estados Unidos junto a Lamine y Nico en el amistoso contra Perú. Tampoco participó en el empate a cero ante Cabo Verde, a pesar de estar en el banquillo.
A Luis de la Fuente se le presentará un gran problema, ya que Víctor Muñoz era la alternativa del seleccionador a un Nico Williams que también llega muy justo a la cita mundialista. Eso sí, el navarro jugó unos pocos minutos en el debut de España.
El comunicado sobre Víctor Muñoz
Este es el comunicado de la Federación Española de Fútbol:
"Durante el proceso de recuperación programado e individualizado ha acontecido una dolencia muscular adicional que va a retrasar su incorporación a la competición.
Su disponibilidad para los próximos partidos dependerá de la evolución de su sintomatología".
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