Nuevo escaparate para Hamza Abdelkarim en el Mundial

Tras empezar el Mundial con un empate ante Bélgica, la rival más asequible sobre el papel, Egipto afronta la segunda jornada de la fase de grupos con el objetivo de lograr una victoria frente a Nueva Zelanda y dar un paso muy importante hacia los dieciseisavos de final. 'Faraones' y 'All Whites' tienen la oportunidad de celebrar su primera victoria de la historia en la máxima competición futbolística entre selecciones en un duelo que tendrá lugar en el Estadio BC Place Vancouver este lunes 22 de junio a las 03.00 horas (CEST).

En clave azulgrana, Hamza Abdelkarim acaparará todos los focos. El joven delantero, que disputó un cuarto de hora contra Bélgica y se convirtió en el jugador árabe más joven en debutar en la historia del torneo con 18 años, 6 meses y 14 días. El atacante, cuyos trámites para convertirse en futbolista azulgrana a todos los efectos se están ultimando y no deberían prolongarse demasiado en el tiempo, tendrá una nueva oportunidad para seguir demostrando la calidad que atesora.

Lógicamente, lo tendrá muy complicado para ser titular. No estuvo mal en los 15 minutos que estuvo sobre el césped (acabó con 6 intervenciones, 4 sprints, 2/5 en los pases, dos duelos ganados y un pase largo), pero sigue teniendo por delante a todo un Omar Marmoush. El futbolista del Manchester City, escudado por un Mohamed Salah que está 'mimando' mucho a Hamza en la concentración del combinado africano, apunta a ser la principal amenaza ofensiva para Nueva Zelanda.

El seleccionador Hossam Hassan, sin embargo, tendrá un '9' puro en el banquillo en caso de necesidad si las cosas van mal o, en caso de que el resultado sea bueno, para darle más minutos y rodaje al máximo nivel. Un escaparate brutal para el futbolista del Barça, que no puede desaprovechar ni un segundo para intentar ayudar a su combinado nacional y, de paso, hacer gala de sus principales virtudes.

Nueva Zelanda, que empató contra Irán en la primera jornada, fiará sus opciones a la dupla Elijah Just y Chris Wood. Entre ambos fabricaron los dos goles que marcó el conjunto oceánico en el primer compromiso (2-2) y, como no podría ser de otra forma, repetirán como 'armas' destacadas. Los 'All Whites', que se enfrentarán a Bélgica en la última cita de la fase de grupos, pueden clasificarse para la siguiente fase por primera vez en su historia. En caso de triunfo, el billete a dieciseisavos será virtual.

Dos selecciones que se encuentran en una mejor situación respecto a lo esperado y viven una situación realmente ilusionante. Canadá vivirá un duelo apasionante entre dos países dispuestos a dar guerra para no volver a casa a las primeras de cambio.

Nueva Zelanda - Egipto: horario y dónde ver el partido del Mundial 2026

El partido entre las selecciones de Nueva Zelanda y Egipto, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tendrá lugar este lunes 22 de junio a las 03.00 horas (CEST) en el Estadio BC Place Vancouver de Canadá. En España, el encuentro se podrá seguir a través de 'DAZN'.

Nueva Zelanda - Egipto: alineaciones probables del partido del Mundial 2026

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; Just, McCowatt, Singh; Wood.

Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Aboul-Fetouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.