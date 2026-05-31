Las nuevas reglas ante las pérdidas de tiempo en el Mundial se cobran su primera víctima: 1 minuto sin jugar y gol en contra

Cada vez el Mundial está más cerca, y las selecciones ya empiezan a preparar la cita con amistosos que han programado para los próximos días antes de la concentración definitiva en Estados Unidos, México o Canadá.

Este domingo han empezado a jugarse los primeros amistosos, con la novedad de que ya se aplican las nuevas normas arbitrales para la próxima temporada 2026/27, que se implementarán por primera vez de forma oficial en el Mundial. Dichas normas, aprobadas por la IFAB en el mes de marzo, buscan reducir las pérdidas de tiempo, mejorar la fluidez del juego y ayudar al colectivo arbitral ampliando la influencia del VAR.

Y ya se han empezado a ver las primeras consecuencias. Ha sido en el Japón - Islandia jugado en Tokyo, cuando se ha aplicado la regla contra la pérdida de tiempo en una sustitución. En el nuevo reglamento, los futbolistas reemplazados dispondrán de un máximo de 10 segundos para abandonar el campo. En caso de exceder ese tiempo, el jugador que deba ingresar tendrá que esperar un minuto antes de entrar, dejando temporalmente a su equipo con un futbolista menos.

Precisamente eso le ha pasado a la selección de Arnar Gunnlaugsson. Kristian Hlynsson, jugador del Twente, tenía que ser sustituido en el minuto 84 de partido, pero tardó más de 10 segundos en salir al terreno de juego. El colegiado le obligó a abandonar el campo y no dejó a su cambio, Isak Thorvaldsson, entrar a éste hasta pasado un minuto. En ese intervalo de tiempo, y ante 10 jugadores, el conjunto nipón ha podido trenzar un par de ataques y ha encontrado el gol mediante un cabezazo de Ogawa, el que le ha servido a Japón para ganar el partido.

Las nuevas normas para el Mundial

Además de esta modificación reglamentaria, hay otras reformas en las Reglas que se implementarán en el torneo más importante de selecciones del mundo. También se endurecen los plazos para la reanudación del juego. Como se hace ya con los porteros, tanto en los saques de banda como en los saques de meta, los equipos contarán con ocho segundos para realizar dicho saque, con una cuenta regresiva de cinco segundos para ejecutar la acción. Si el árbitro considera que se supera ese límite de manera deliberada, la posesión pasará automáticamente al conjunto rival.

Por otro lado, cuando un jugador requiera atención médica dentro del terreno de juego y el encuentro tenga que detenerse, deberá abandonar el campo una vez atendido y permanecer fuera durante un minuto antes de poder reincorporarse al partido.

Las autoridades arbitrales también adoptarán una postura más estricta frente a las protestas y conductas antideportivas. Las reclamaciones colectivas, las discusiones ocultando la boca, el abandono del terreno de juego en señal de protesta o las quejas consideradas excesivas podrán ser castigadas con tarjeta disciplinaria.

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Cambios en el protocolo VAR

El sistema de videoarbitraje amplía sus competencias en determinadas acciones. A partir de ahora, el VAR podrá intervenir para asistir al árbitro en situaciones relacionadas con una segunda tarjeta amarilla mostrada incorrectamente, errores de identidad al amonestar a un jugador equivocado y decisiones erróneas sobre saques de esquina, siempre que la revisión se produzca de forma inmediata.