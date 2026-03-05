Las nuevas pausas de hidratación de la FIFA para el Mundial de 2026

La FIFA instaura una pausa de 'hidratación' obligatoria de tres minutos en cada tiempo para los partidos del Mundial de 2026, en donde las cadenas televisivas pueden cortar la transmisión para emitir anuncios, según fuentes de 'The Athletic'.

Como objetivo principal, se quiere priorizar el bienestar y la salud de los jugadores ante las altas temperaturas durante la competición, aunque su aplicación será reglamentaria y no dependerá del clima o la temperatura. No obstante, la adhesión de publicidad durante el transcurso de estos 'tiempos muertos' sugiere una intención comercial implícita.

Sin embargo, no será una obligación emitir publicidad para las cadenas; otras opciones serán volver al estudio para comentar el partido, mantener la señal del partido (mostrando conversaciones de las selecciones) o reducir la imagen del partido y mostrar anuncios en una parte de la pantalla en modo de 'banner'.

Acontecimiento inaudito en el mundo del fútbol

Las 'pausas comerciales' se activarán alrededor del minuto 22 de cada período de los 45 minutos. Estos intervalos publicitarios suponen un hecho inédito en el formato tradicional del fútbol, que se enmarca en prepartido, medio tiempo y pospartido, y cambia lo que conocíamos hasta ahora por pausa por hidratación en el mundo del deporte 'rey'.

Restricciones publicitarias para los anunciantes

A pesar de presenciar un 'nuevo fútbol' de “cuatro cuartos” en lugar de dos mitades continuas, los broadcasters tendrán limitaciones en la difusión de la publicidad. El bloque publicitario comenzará después de los primeros 20 segundos desde el pitido del árbitro que inicie la pausa de hidratación. Además, la retransmisión del partido, si la publicidad ocupa la pantalla completa, deberá volver con más de 30 segundos previos a la reanudación del juego.

Por lo tanto, de los 3 minutos de pausa de hidratación, 2 minutos y 10 segundos serán utilizados para emitir anuncios frente a una audiencia global en un momento de alta concentración de usuarios. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones y 104 partidos, supondrá uno de los más rentables económicamente con la aplicación de esta nueva medida.

¿La 'americanización' del fútbol?

El ejecutivo de deportes de Telemundo, Joaquín Duro, se ha pronunciado sobre esta posibilidad: “Por primera vez, de alguna manera, el fútbol se parecerá a un partido de fútbol americano o baloncesto con cuatro cuartos. Para los deportes estadounidenses tiene sentido. ¿Para el fútbol? No lo sé. El fútbol es diferente”.

Habrá que esperar a la reacción del público para saber si este formato funciona o cambia la 'esencia' futbolera de los Mundiales, pero el incremento de la publicidad en el balompié ya es una realidad.