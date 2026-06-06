La 'novela Rashford', un problema mundial

Hay futbolistas que llegarán al Mundial con la cabeza limpia y el futuro resuelto. Es el caso de Anthony Gordon, quien ya posó con la camiseta del Barça tras una operación relámpago que lo teletransportó de Newcastle a Barcelona. El extremo inglés ya está centrado al cien por cien con Inglaterra, sin excesivo ruido de mercado, sin llamadas ni trámites pendientes y sin la necesidad de 'comerse' la cabeza.

También hay otros escenarios distintos, como el de Bernardo Silva. En su caso, el jugador luso lleva la sartén por el mango. Tiene ofertas sobre la mesa que cumplen sus expectativas contractuales (entre ellas, la del Atlético de Madrid), pero ha decidido dibujar su futuro después del Mundial. No por falta de opciones, sino por elección propia. Bernardo puede permitirse esperar, seguramente, a que llegue su oferta favorita con las condiciones deseadas.

Y luego está el peor de los escenarios: el de Marcus Rashford. El delantero británico, que pertenece al Manchester United, vive instalado en la incertidumbre. No sabe dónde jugará el próximo curso y su nombre se mueve entre varias posibilidades, que van cambiando según la dirección en la que sopla el viento. Hace unos meses parecía claro que continuaría en el Barça; hoy es una opción existente, pero remota.

Rashford, en el partido ante el Alavés / Valentí Enrich

Según 'A Bola', está en la mira de tres equipos ingleses: el Newcastle, que quiere sustituir a Gordon; el Aston Villa, donde ya estuvo cedido; y el Tottenham, que inicia una nueva era con De Zerbi tras el susto del descenso. El mismo medio asegura que también lo siguen en Alemania, concretamente el Bayern Múnich, que quiere a un extremo izquierdo más. De hecho, los bávaros fueron a por Gordon antes de que lo fichara el Barça.

FC Barcelona - RCD Espanyol I El gol de Marcus Rashford / LALIGA

Pero tiene más opciones. Como se ha comentado anteriormente, está la de seguir en Barcelona, si se consigue rebajar la operación, o regresar al Manchester United, donde Michael Carrick, quien se ganó a pulso continuar en el banquillo de Old Trafford, dejó claro que lo quiere de vuelta.

Un vaivén de opciones que exige una capacidad de gestión emocional enorme. Rashford afronta el Mundial con la obligación de rendir al máximo, pero con el futuro deportivo todavía en el aire. Y eso nunca es sencillo. Menos aún para un jugador que sí tiene claro dónde quiere estar la próxima temporada: en el Camp Nou.

Mientras Gordon ya sabe cuál será su casa y Bernardo controla totalmente su destino, Rashford compite con un escenario complicado. Lo que está claro es que el Mundial no lo esperará y deberá rendir a su mejor nivel para tener todas las opciones abiertas una vez termine la cita. El mercado no dejará de moverse.