Noruega va muy en serio con un Haaland insaciable

Es su primer Mundial y lo quiere vivir a lo grande. Haaland es bueno, muy bueno, pero si encima está motivado y defiende los colores de su país, estamos ante un futbolista que puede ser el gran nombre de esta cita futbolística. Marcó dos goles y se quedó a un paso del hat-trick, pero Jalal Hassan se lo impidió. Noruega no acudía a un campeonato del mundo desde Francia'1998, pero con Haaland, Sorloth, Odegaard y compañía el disfrute está asegurado. Su rival, Irak, plantó cara hasta que le aguantó el fuelle ante la selección más física y potente de este Mundial.

Haaland se lo pasa en grande con el Hockey / @erling

A Noruega le costó entrar en juego frente a una Irak que plantó cara desde el primer minuto y reforzó su buena puesta en escena con una ocasión de Alhamadi. Pero a la que apareció el colmillo devorador de Braut Haaland, como el del Manchester City se pone en su camiseta en honor a su madre, el decorado dio un vuelco radical. Fue después de la pausa de hidratación, que divide los partidos en cuatro cuartos como si fuera basket y cambia los momentos de una manera decisiva.

Haaland hace historia... Irak también

A los 28 minutos, rápida conducción de Antonio Nusa, pase al carril izquierdo para la entrada de Moller Wolfe y pase para el remate con todo de Haaland para marcar su primer gol en un Mundial. Momento histórico que no iba a ser el último.

Irak encajó el golpe como los buenos fajadores. Aguantó como pudo y ahí tuvo Odegaard la opción de hacer el segundo, se rehizo y volvió a asomarse al ataque para marcar un gol en un Mundial 40 años después. Lo celebró su estrella Aymen Hussein con un soberbio cabezazo a centro de Amir Alanmari.

Aymen Hussein marcó para Irak en un Mundial 40 años después / FIFA.com

Un golpe lo soportó la selección asiática, dos ya fue ponerles al límite de su resistencia. Y es que ante Haaland no te puedes dormir ni un solo instante. Ha llegado Erling a esta cita con ganas de liarla. Presionó como un lobo hambriento la salida de balón de Irak, le temblaron las rodillas al meta Jalal Hassan y el segundo de los 'vikingos' subió al marcador.

Increíble la motivación de Haaland. Increíble cómo presionó por todo el ataque, cómo gritó al cielo cuando no consiguió su objetivo. Y aun así, Irak lo volvió a intentar. y no una vez, ¡hasta tres ocasiones antes del descanso! Muchísimo mérito para los chicos del australiano Graham Arnold.

El remate de Bayesh lo desvió el defensa noruego Moller Wolfe al poste; después, casi entra un chut raso de Al-Hamadi ante un Nyland batido; y para finalizar, la volea de Hashen que tocó la parte superior de la red. Una triple respuesta que no encontró premio.

Aymen Hussein comenzó el segundo tiempo como había acabado Irak el primero. Con otra gran ocasión, Su peinada de cabeza casi sorprendió al sevillista Nyland. Pero poco a poco, la selección asiática fue perdiendo fuelle, acusó el cansancio ante una Noruega muy superior en el físico, y los de Solbakken pasaron a controlar con relativa comodidad.

Aun así, lo ajustado del marcador permitió llegar al 'último cuarto' con todo abierto y el seleccionador de Noruega se decidió por un cuádruple cambio tras la segunda pausa de hidratación.

Ostigard pone la sentencia

Efecto inmediato, porque uno de los que entró, Leo Ostigard, cabeceó al fondo de la red un balón botado por Martin Odegaard a la salida de un córner para sentenciar la victoria 'vikinga'.

Y ya en la prolongación, y tras quedarse Haaland sin hat-trick por porque lo evitó el meta iraní, Noruega puso la rúbrica con el cuarto. Lo firmó Kristian Thorstvedt a balón parado y tras prolongar el delantero del Manchester City. Es insaciable.