Noruega, el país que rema unido

Islandia nos regaló el 'Thunderclap' en la Eurocopa de 2016. Una palma arriba, una palma abajo, un rugido colectivo que heló la sangre en toda Europa. Ahora, en el Mundial de Estados Unidos 2026, Noruega ha respondido con el 'Viking Row' y ha hecho las delícias de los aficionados.

El gesto es sencillo pero hipnótico: filas de aficionados vestidos con los colores rojos y azules de la selección —muchos con casco vikingo— sincronizan los brazos hacia adelante y hacia atrás al ritmo de un tambor, imitando el movimiento de quienes remaban en las legendarias embarcaciones que surcaron los mares del norte hace más de doce siglos. Un «¡Hu!» colectivo acompaña cada palada.

Lo hicieron en las escaleras mecánicas de South Station en Boston antes del debut ante Irak: una imagen que se volvió viral al instante, con decenas de hinchas en fila india, brazos al unísono, avanzando por la escalera mecánica como si navegaran hacia la batalla. Lo repitieron en las gradas del Gillette Stadium de Foxborough, primero en pequeños grupos dispersos, luego en perfecta sincronía, hasta llenar de energía todo el estadio en una noche en la que Erling Haaland anotó sus primeros dos goles en un Mundial y Noruega goleó 4-1 a Irak.

Pero el fenómeno venía de antes. En un amistoso previo al torneo contra Suecia en el Ullevaal de Oslo, una grada entera se puso a remar al unísono, y las imágenes corrieron por las redes como la pólvora. El Storting —el Parlamento noruego, ese edificio de ladrillo amarillo en el corazón de Oslo— también ha sucumbido a la fiebre del 'Viking Row', con sus señorías reproduciendo el ritual entre sus paredes.

Los miembros del parlamento haciendo el 'remo vikingo' / EFE

Y el propio primer ministro, Jonas Gahr Støre, voló a Boston para estar en el Gillette Stadium durante el debut. No fue solo de visita: se le vio trotar por las calles de la ciudad junto a periodistas, vestido con el uniforme de entrenamiento de la selección, escoltado por guardaespaldas y agentes del Servicio Secreto americano.

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Noruega regresó al Mundial 28 años después, con Haaland y Ødegaard como estandartes de una generación que ya ha encontrado un gesto que les identifica. El 'Viking Row' es el alma de un pueblo que lleva casi tres décadas esperando este momento.