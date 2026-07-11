Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Renovación ViniciusEspaña - Alemania Sub 19Noruega - InglaterraDónde ver Noruega - InglaterraJayden AdamsClasificación Tour de Francia hoyEtapa 9 Tour de FranciaA qué hora pelea McGregorSinner - Zverev WimbledonTour de FranciaSprint MotoGPCuadro MundialCuándo juega España FranciaLuis EnriqueMcGregor TopuriaInduráinCourtoisMercado Fichajes hoyMundial 2026 hoyHermano LamineBernatHaalandJoker San FermínManolo LamaCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Noruega - Inglaterra, en directo: cuartos de final del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo los cuartos de final entre la Noruega de Erling Haaland y la Inglaterra de Harry Kane

Harry Kane, delantero de Inglaterra, junto a Bellingham

Harry Kane, delantero de Inglaterra, junto a Bellingham / -

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Ortuño

Sergi Capdevila

Añádenos en Google