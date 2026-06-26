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Noruega - Francia, en directo: última jornada del Grupo I del Mundial, hoy en vivo

Sigue en directo el último partido de la fase de grupos entre Noruega y Francia

El francés Kylian Mbappé saluda a los aficionados al final del partido de este lunes del Mundial 2026 ante Irak, en Filadelfia, Pensilvania, EE.UU.

El francés Kylian Mbappé saluda a los aficionados al final del partido de este lunes del Mundial 2026 ante Irak, en Filadelfia, Pensilvania, EE.UU. / WILL OLIVER / EFE

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David Raurell

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