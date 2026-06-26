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MUNDIAL 2026
Noruega - Francia, en directo: última jornada del Grupo I del Mundial, hoy en vivo
Sigue en directo el último partido de la fase de grupos entre Noruega y Francia
David Raurell
Así está la clasificación del Grupo I
1- Francia (6 pts / 2 PJ)
2- Noruega (6 pts / 2 PJ)
3- Senegal (0 pts / 2 PJ)
4- Iraq (0 pts / 2 PJ)
ROTACIONES MASIVAS EN NORUEGA
Ni Haaland, ni Ødegaard, ni Antonio Nusa, ni Sørloth... entre muchos otros. Solbakken da minutos a los menos habituales y arma un once repleto de rotaciones: solo repite Aursnes.
Así salen los nórdicos: Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchener; Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb; Larsen
UN PAR DE CAMBIOS EN FRANCIA
¡Tenemos XI de les 'Bleus'! Con Kylian Mbappé en la punta de lanza, acompañado por Olise, Dembélé y Doué, Deschamps introduce un par de cambios respecto al once presentado ante Irak: Lacroix, Theo, Rabiot y Doué entran por Saliba, Digne, Rabiot y Barcola. Vuelven Tchouaméni y Doué.
¡Buenas tardes! En menos de una hora empieza el primer partidazo del menú de hoy: el Noruega - Francia. El liderato del Grupo I está en juego... pero el duelo Haaland-Mbappé tendrá que esperar. Ståle Solbakken arma un once completamente nuevo y Erling, entre otros, es suplente.
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