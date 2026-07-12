Noruega estalla contra el arbitraje tras el gol del empate de Bellingham

El empate de Jude Bellingham llegó tras una acción que la selección noruega consideró irregular.

El portero Örjan Nyland lanzó un balón largo que, según las imágenes difundidas por la televisión, pareció rozar uno de los cables de la cámara aérea del estadio de Miami. La trayectoria cambió y la pelota cayó "muerta", permitiendo a Elliot Anderson iniciar la jugada que terminó en el 1-1.

Nyland, visiblemente frustrado, corrió hacia el árbitro Clément Turpin para reclamar que el balón había tocado el cable. También protestaron Erling Haaland y el seleccionador Ståle Solbakken, pero el colegiado francés mantuvo su decisión de validar el gol.

La respuesta inmediata de la FIFA

La polémica se desactivó oficialmente cuando la FIFA publicó un comunicado durante el propio partido. El organismo mostró los datos del Connected Ball, el balón con sensor integrado, asegurando que no hubo ningún pico en el “latido del balón” que indicara contacto con un objeto externo. "Hemos comprobado los datos y muestra que no hay un pico en el gráfico del sensor conectado al balón", afirmó la FIFA.

El reglamento establece que, si el balón golpea un agente externo como una cámara aérea, el juego debe detenerse y reanudarse con un balón a tierra. Sin embargo, la acción no fue revisada por el VAR, lo que aumentó la indignación del equipo nórdico.

Solbakken insistió después: "El balón cayó en línea recta hacia abajo… sí lo tocó". Aun así, pidió que "esto no sea la historia del partido".

Un partido caótico y lleno de decisiones controvertidas

El encuentro estuvo marcado por múltiples intervenciones arbitrales. Noruega se adelantó con un gol de Schjelderup, pero Inglaterra empató con el tanto polémico de Bellingham. En la segunda mitad, el VAR anuló el 2-1 de Torbjorn Heggem por una falta previa de Haaland. Más tarde, un penal señalado a favor de Inglaterra fue revertido al determinarse que Djed Spence provocó el contacto.

En la prórroga, Bellingham volvió a aparecer para firmar el 2-1 definitivo y clasificar a Inglaterra a semifinales.

El capitán noruego Martin Ødegaard fue contundente: "El árbitro no nos ayudó en nada. Es frustrante".

La tecnología del Connected Ball

La FIFA defendió la precisión del sistema, que integra un sensor IMU que registra 500 datos por segundo sobre aceleración, trayectoria y contacto.

Esta tecnología es clave para decisiones de fuera de juego y jugadas críticas, y fue utilizada para descartar el supuesto impacto con el cable.

Reacciones posteriores

Y, como colofón, Iker Casillas, exportero de la selección española y del Real Madrid, publicó un tuit aludiendo irónicamente al incidente, sumándose al debate global sobre una de las jugadas más extrañas del Mundial.