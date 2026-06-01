Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dorsales España Mundial 2026Ansu FatiPedriBardghjiAudio FlorentinoLuis EnriqueLey Bienestar AnimalPlayoffs ascenso PrimeraDescenso Primera RFEFRoland GarrosJodar - ZverevCuadro Roland Garros cuartosClasificación Giro Italia FemeninoEtapa 4 Giro de Italia FemeninoAlonsoCuadro Liga EndesaMercado de fichajesNoticias BarçaHorarios MotoGPHorarios F1Hija Luis EnriqueMaldiniRonceroJubiladoJane FondaPaga extra veranoGrupo España Europeo Sub-17Cuándo juega EspañaConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026GraviteoRoland Garros hoy
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Noruega se basta sin Haaland

El delantero del Manchester City disfrutó de la victoria de su selección sobre Suecia desde la tribuna (3-1)

Antonio Nusa celebra su gol contra Suecia

Antonio Nusa celebra su gol contra Suecia / Lise Aserud / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Una Noruega sin Erling Haaland se bastó de Strand Larsen y Nusa para imponerse a Suecia por un 3-1. A falta de dos semanas para el inicio del Mundial, los de Graham Potter dejaron numerosas dudas en Oslo.

Los suecos sufrieron especialmente en defensa, donde el trío de centrales que alineó de inicio el técnico inglés nunca fue capaz de contener al delantero Jorgen Strand Larsen, autor de un doblete, que hizo olvidar por momentos a un Haaland que festejó como propios desde la tribuna cada uno de los goles de sus compañeros. Martin Odegaard, que el sábado jugó la final de la Champions con el Arsenal, aún no se ha incorporado a la concentración.

Si por algo destaca esta Noruega, que cerró la fase clasificación para el Mundial con pleno de victorias y una media de más de cuatro goles por partido, tras vencer, entre otros, a Italia por 3-0 en Oslo y 1-4 en Milán, es por su facilidad goleadora.

Tal y como volvieron a demostrar este lunes los de Stale Solbakken que en apenas dieciocho minutos ya ganaban por 2-0 gracias a los tantos de Strand Larsen y de Antonio Nusa, que sacó una y otra vez los colores a la zaga sueca con sus eléctricas incursiones por la banda izquierda.

Un resultado que no sació la voracidad de Noruega que amplió todavía más el marcador antes de llegar el descanso con un nuevo gol del delantero del Crystal Palace Jorgen Strand Larsen que estableció a los 37 minutos el 3-0 al cabecear a las redes un saque de esquina.

Fiesta goleadora a la que no se pudo sumar Alexander Sorloth, que abandonó el terreno de juego a los sesenta y tres minutos, apenas unos segundos después de que el colegiado, a instancias del VAR, anulase por fuera de juego el cuarto gol de Noruega, obra del lateral David Moller Wolfe.

Cambios, hasta diez por equipo, que parecieron sentar mejor a los visitantes, que ganaron muchos enteros con la entrada de Alexander Isak, que dejó claro que se encuentra perfectamente recuperado de la fractura de peroné que apenas le ha dejado jugar esta campaña con un espectacular tanto (3-1) a los setenta y seis minutos.

Noticias relacionadas

Un gol que pareció hacer reaccionar a Suecia que punto estuvo de dar emoción al tramo final del choque con un gol de Sebastian Nanasi, que finalmente no subió al marcado por fuera de juego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL