Está en las normas de la FIFA: qué significa el gesto en cruz del seleccionador de Egipto durante la polémica ante Argentina en el Mundial 2026

El gesto de brazos cruzados a la altura de las muñecas, ejecutado por el seleccionador egipcio Hossam Hassan en el minuto 93 del duelo ante Argentina, forma parte del protocolo antiracista aprobado por unanimidad en el 74º Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok en mayo de 2024.

Su función es inequívoca: alertar al árbitro de un incidente racista dentro del campo de juego de manera inmediata y universal. La señal se estrenó oficialmente en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Colombia 2024, bajo la campaña "No al Racismo", y desde entonces se había incorporado a todas las competiciones organizadas por la FIFA.

Jugadores, entrenadores y oficiales están habilitados para utilizarla cuando consideren que han sido objeto de insultos o comportamientos discriminatorios.

El gesto, una seña de brazos cruzados en forma de aspa, ya había aparecido en un partido de la Champions League que enfrentó al Benfica y al Real Madrid en el que Vinicius denunció insultos racistas procedentes de Gianluca Prestianni, jugador del club portugués.

Protocolo antiracismo partido Benfica-Real Madrid / Archivo

En aquel encuentro se activó el protocolo y el árbitro detuvo el juego siguiendo el procedimiento establecido, un precedente que reforzó la visibilidad de la señal y su aplicación en competiciones internacionales.

Cómo funciona el sistema de tres pasos

La activación del gesto pone en marcha un procedimiento escalonado definido en el Código Disciplinario de la FIFA, que otorga al árbitro la potestad de decidir cada frase según la gravedad del incidente.

En primer lugar, el juez debe detener el partido y emitir una advertencia pública explicando el motivo. Si los comportamientos persisten, se procede a una suspensión temporal del encuentro. El tercer nivel contempla el abandono definitivo del partido, acompañado de una nueva comunicación oficial.

Las sanciones económicas también fueron reforzadas: la multa máxima por abuso racista asciende a 5.424.140 euros, y el artículo 15 del código obliga a todas las asociaciones miembro a aplicar el sistema de tres pasos bajo supervisión directa de la FIFA.

En los torneos de alto riesgo, observadores especializados elaboran informes para el Comité Disciplinario, y todo el personal acreditado debe firmar el Código de Conducta de Protección y Antidiscriminación.

El episodio en Atlanta y la reacción del seleccionador

El gesto de Hassan se produjo segundos después del tercer gol argentino, convertido por Enzo Fernández, en medio de las protestas del cuerpo técnico egipcio por presuntos insultos racistas provenientes de la platea cercana al banquillo de los suplentes argentinos.

El árbitro francés Francois Letexier respondió mostrando tarjeta amarilla al entrenador, en un cierre de partido marcado por la tensión. Tras la derrota por 3-2, en la que Argentina consiguió remontar un 2-0 con goles del Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández, Hassan evitó referirse al gesto en la rueda de prensa, pero si cuestionó al árbitro y a la FIFA. Afirmó que el resultado estuvo condicionado por "factores internos y externos" y sugirió que Argentina habría ejercido presión sobre el juez.

Hossam Hassan, entrenador de Egipto, denuncia insultos racistas en su partido contra Argentina / Archivo

También criticó el horario del partido, disputado al mediodía en Atlanta, y acusó a la organización de favorecer al vigente campeón del mundo "por motivos de marketing".

Lo que viene para Argentina

La tarjeta amarilla a Hassan cerró uno de los momentos más tensos del cruce de octavos.

Argentina avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Suiza el sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City, después de que el conjunto helvético eliminara por penales a Colombia.