La norma más polémica del Mundial no se aplicará en Europa

El Mundial de 2026 ha adaptado una norma que no está siendo muy bien recibida por parte de los aficionados, jugadores o entrenadores: las pausas de hidratación obligatorias alrededor de los minutos 22 y 67 de partido.

Dichas pausas, útiles para partidos bajo un calor o humedad extremos, se han visto como parones comerciales en partidos en los que el estadio está climatizado o en los días en los que el calor no es tan extremo. Oficialmente, la medida responde a la necesidad de proteger la salud de los futbolistas debido a las altas temperaturas en Estados Unidos, México y Canadá este verano, pero en la realidad se ha interpretado como pausas publicitarias que la FIFA y los operadores televisivos han aprovechado para comercializar, incluso llegando a obligar a la demora de la reanudación del juego debido a los anuncios.

Ahora, según confirmó la UEFA a varios medios, esta medida no será aplicada en las competiciones europeas la temporada 2026/27, ni en las ligas nacionales ni en los partidos de la Champions League.

La selección de Argentina, durante un parón de hidratación / EFE

Acorde al portavoz de la UEFA, el organismo europeo se ceñirá a su reglamento, y solo permitirá realizar pausas de hidratación o de refresco en casos de extrema calor, en los que las temperaturas superen los 28 grados centígrados (o los 30 °C en caso de partidos de competiciones juveniles). "Cualquier otra pausa para hidratarse cuando la temperatura esté por debajo de estos umbrales queda a discreción del árbitro", dice el reglamento.

La polémica comenzó desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Con una temperatura cercana a los 24 grados centígrados, lejos de cualquier escenario extremo, el encuentro fue interrumpido igualmente para cumplir con el protocolo. La escena se repitió en otros partidos disputados en horario nocturno o en estadios cubiertos.

Las pausas, de unos tres minutos cada una, han provocado un gran debate en el mundo del fútbol debido a la poca consistencia del máximo ente del fútbol mundial entre los intentos de erradicar las pérdidas de tiempo a estos parones obligatorios, que hacen que el partido acabe siendo de cuarto cuartos. En este sentido, la sensación para muchos espectadores es que el fútbol se ha acercado al modelo de deportes estadounidenses como la NFL, la NBA, la NHL o la MLB, donde las interrupciones forman parte esencial del espectáculo televisivo.

"El fútbol está siendo secuestrado por ejecutivos atrincherados en oficinas con aire acondicionado", afirmó el exentrenador Jürgen Klopp durante una intervención en la cadena 'ZDF'.

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"Las pausas para la hidratación se presentaron como un escudo para proteger el bienestar de los jugadores. Pero no son más que una jaula dorada construida para los patrocinadores", aseguró.