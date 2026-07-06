Nico Williams revela como tocó fondo tras lesionarse: "Tenía hábitos muy malos para ser futbolista"

La entrada que sufrió Nico Williams ante Uruguay, en la fase de grupos, encendió todas las alarmas. Cayó al césped con dolor, parecía lesionado y durante unas horas se temió que España perdiera a uno de sus jugadores más desequilibrantes.

Finalmente, la lesión no fue tan grave como se pensó, descansó en el partido contra Austria de dieciseisavos de final y ayer ya pudo entrenar con el grupo antes del duelo contra Portugal. Aún no se sabe si tendrá minutos, pero su presencia en la sesión es una señal excelente.

Ese susto, sin embargo, ha servido para poner en valor algo que el propio jugador ha contado en la serie documental de RTVE sobre la Selección, 'Denominación de Origen': su cambio radical de hábitos.

La rutina que casi le pasa factura

Nico Williams reconoce en el documental que durante años tenía "hábitos muy malos para ser futbolista". Lo explica sin rodeos: mala alimentación, pocas horas de sueño y demasiadas horas jugando a la consola. A eso se sumaba una falta de trabajo complementario. Entrenaba con su equipo, volvía a casa y pasaba la tarde con amigos o con su novia. Nada más.

"Cuando eres joven te crees que puedes con todo", admite. Y añade que este año ha sido especialmente difícil porque se dio cuenta de que esa forma de vivir no era compatible con el nivel de exigencia que afronta ahora.

Un giro profesional decisivo

El cambio llegó cuando entendió que debía tomarse su carrera de otra manera. "Entreno con el equipo y luego entreno otra vez", explica en la serie.

Ha incorporado sesiones extra, ha cuidado la dieta, ha ordenado sus horarios y ha reducido el tiempo de ocio descontrolado. Un giro que, según él, ha marcado la diferencia.

Ahora su cuerpo responde mejor, su preparación es más sólida y su disciplina le permite afrontar contratiempos con otra base física y mental.

El apoyo que le sostuvo en la transición

Nico también detalla en el documental quién ha estado a su lado en este proceso. "Mi novia me ha ayudado mucho", confiesa. También su familia y un pequeño grupo de amigos. Ha aprendido a distinguir quién está en las malas y quién solo aparece "para ir a Ibiza".

Pese a la dureza del cambio, lo considera un aprendizaje necesario: "Mejor que me pasara con 23 años que con 30".

Un jugador distinto para una España que lo necesita

Su evolución personal y profesional coincide con su explosión futbolística. España sabe que su velocidad y desequilibrio son diferenciales, y por eso su susto ante Uruguay generó tanta preocupación. Que haya vuelto a entrenar es una gran noticia, pero lo más relevante es entender que este Nico Williams es fruto de una transformación profunda.

Una transformación que él mismo ha contado, sin filtros, en 'Denominación de Origen', y que explica por qué hoy es un futbolista más preparado para soportar la presión, la exigencia… y también los golpes.