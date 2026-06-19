Nico Williams: "Lamine ha cambiado mucho"

Nico Williams (23 años, Pamplona) tiene la oportunidad en este Mundial de redimirse de una temporada llena de obstáculos. Tras un verano marcado por su frustrado fichaje por el Barça, una pubalgia le hizo la vida imposible y, más tarde, una lesión muscular comprometió sus opciones de estar con la selección.

Una vez olvidadas sus lesiones, ya disputó unos minutos ante Cabo Verde y se espera que cada vez tenga más protagonismo durante el Mundial. "Tenemos muchas ganas de que llegue el partido frente a Arabia, que ganemos y que la gente deje de hablar tanto", apuntó en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER.

En la misma entrevista, Nico Williams reflexiona sobre su futuro y apunta en una sola dirección: el Athletic. "Estoy muy a gusto. Lo primero que quiero hacer es devolverle al club todo el cariño que me ha dado este año y disfrutar al máximo", empezó diciendo. "Me gustaría cumplir mi contrato entero. A mí me encantaría y lo firmaría ya. Pero, al final, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Imagínate que el presidente me dice que quiere venderme, ¿sabes? Si el club quiere deshacerse de mí por X o por A, pues tocará marcharse y ya está. Pero, si fuese por mí, firmo estar ahí toda la vida".

La relación con Lamine

Nico también se refirió a cómo ha evolucionado su relación con Lamine. Y lo hizo tras mostrarle una imagen en la que aparece observándolo mientras atiende una entrevista durante la última Eurocopa. "Lamine ha cambiado mucho. Lo veo mucho más maduro ahora. Aquí lo veo y veo a un niño. O sea, ahora también tiene 18 años, pero en esa foto tenía 16. La evolución que ha pegado el chaval en dos años... Nos llevamos muy bien: es mi hermano".

Cuestionado sobre si tenían preparado algún baile para este Mundial, fue cauto: "No hay que hablar mucho; eso ya se verá". Nico resumió así su conexión en el campo con Lamine: "No necesito mirarle ni nada, sé qué movimientos va a hacer. Es como un amigo al que hace mucho tiempo que no ves y no pasa el tiempo. Son personas que te tocan en la vida y ya está..."

Las lesiones

En otra entrevista, en este caso a Marca, reflexionó sobre la dificultad de lidiar con una lesión como una pubalgia. "¿Si he llorado algún día? ¿Solo uno? ¡Si solo hubiese sido uno! Lo he pasado muy mal. Han sido meses muy duros, un año de mierda. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Quería entrenar y jugar, pero la lesión no me lo permitía. Llegué a entrenar y competir infiltrado para poder seguir. Por suerte, ya he dejado atrás esa etapa, que también me ha ayudado a aprender y a cuidarme mejor", señaló.

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Un proceso del que asegura haber sacado algunas conclusiones. "Sobre todo, a cuidarme más físicamente y a no dejar nada a medias. Cuando eres joven piensas que todo va bien porque juegas y te encuentras bien, pero durante una temporada se acumulan muchos partidos. También he aprendido a parar cuando es necesario y a tener voz propia. Al final, quien recibe los golpes es el jugador".