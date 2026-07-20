Nico Williams: "He comido mierda y ahora estoy besando el santo"

Nico Williams no pudo ser el de la Eurocopa, pero no hizo falta esa versión excelsa del navarro para ser importante. El extremo del Athletic Club fue el Cesc Fábregas del 2026 y asistió a Ferran Torres para marcar el gol de todos y ganar la segunda estrella para España.

El navarro llegó al Mundial entre algodones tras una temporada muy complicada. Las lesiones lo habían acompañado durante todo el curso, pero él no se iba a perder una cita así. Perdió su lugar en el once, pero el día de la final volvió a aparecer como en Berlín para guiar a España a su segundo título mundial.

"Es una locura. He pisado mierda, he comido mierda y ahora estoy besando el santo. ¿Qué te voy a decir? Es el día más feliz de mi vida por todo lo que he pasado este año. Espero que mucha gente lo esté celebrando tanto como yo. Esto es por ellos, mis amigos y mi familia", dijo Nico tras finalizar el encuentro.

La felicidad era evidente en todos los futbolistas de España y sobre todo en Lamine y Nico. El dúo que hizo a la selección campeona de Europa vivió unos grandes momentos celebrando el título sobre el verde: "Un año de mierda y ahora poder ser campeón del mundo, es una locura. Por mí, me retiraba ya de la selección. Es broma, es broma", bromeó Nico Williams.

A pesar de ello, Lamine le recriminó, en broma, una jugada donde los dos pudieron sentenciar el encuentro, pero el navarro explicó lo que pasó en ese contragolpe: "Iba muy acelerado; después de hacerme el autopase, se me han apagado las luces porque estaba reventado. Lamine me ha dicho que estaba solo, pero no lo he visto".