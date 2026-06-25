Nico Williams: "Aún no tengo esa chispa"

Nico Williams dejó claro en la previa del España-Uruguay que sería un error mirar más allá del siguiente partido. “Sabemos que es un partido muy importante, tenemos muchas ganas de que llegue, sabemos lo que tenemos que hacer y será un partido muy duro. No pensamos mucho más allá del siguiente partido. Creo que si empezamos a hacer cálculos te puedes pegar una hostia contra el muro, como decimos en Bilbao. Hay que disfrutar de cada partido”.

Nico Williams, uno de los jugadores más decisivo del Athletic Club de Bilbao / EFE

En lo personal, Nico explicó que se encuentra bien físicamente, aunque todavía está en proceso de recuperar su mejor versión competitiva. “Obviamente físicamente me encuentro muy bien, pero tengo que coger ritmo, esa chispa que me caracteriza. Eso vendrá solo, con los entrenamientos adicionales que hago”, señaló. También dejó claro que afronta con naturalidad cualquier decisión del seleccionador sobre su papel en el equipo. “¿El mejor Nico? A seguir trabajando como lo estoy haciendo. Si el míster me da la oportunidad, perfecto, y si no, a ayudar a los compañeros, que somos 26, pero no tendría ningún problema en ser titular, claro”.

Ya en clave más futbolística, el internacional explicó que las condiciones del terreno de juego pueden favorecer a España porque, al parecer, se trata de un campo rápido. “A nosotros nos gusta que el balón fluya y vaya rápido. Tenemos un estilo de juego que es el tiki taka y atacar los espacios, y nos va a venir bien”, comentó.

Nico también fue preguntado por el nivel de los grandes referentes mundiales y dejó una reflexión ambiciosa, aunque sin perder de vista la realidad del grupo. “Messi no me sorprende, es increíble. Y están Vinicius, Haaland, Mbappé… son animales. Espero que también podamos tener ese punto de acierto hacia la portería”.

Pedro Porro: "Tengo 'feeling' con Lamine, nos entendemos bien"

Por su parte, Pedro Porro se refirió a cómo vivió su presencia en el once inicial y explicó que supo que iba a jugar poco antes del partido. “Lo supe dos horas antes. Estoy preparado para todo. Como he dicho antes, le tocó el primero a Marcos y el segundo a mí”, señaló el lateral, que subrayó que afronta cada oportunidad con normalidad y trabajo.

Uno de los nombres propios de su comparecencia fue Lamine Yamal. Porro elogió al extremo y explicó que compartir banda con él supone una ventaja para cualquiera. “¿Tú crees que me condiciona? No me condiciona. Es un privilegio jugar con él. Es un jugador que me gusta ver lo que le va mejor a mis compañeros y jugar con Lamine es un privilegio, pero tengo que estar concentrado en lo que me toca hacer”. El lateral añadió que esa conexión va creciendo con el paso de los partidos. “Solo tengo que hacer las cosas como las vengo haciendo. Cuando tienes un jugador delante como Lamine tienes que tener varias cosas claras. Llevo varios partidos con él, nos entendemos mejor cada día y tengo buen feeling con él”.

Pedro Porro fue un hueso para el conjunto saudí / AFP7 vía Europa Press

Por último, Pedro Porro también quiso mandar un mensaje de tranquilidad sobre el momento que vive la selección. “Presión ninguna. Venimos haciendo las cosas bien, hay que fortalecer lo bueno y listo. Llevamos 33 partidos invictos, pero desde que llegó el míster, hace tres años y medio o así, el equipo está bien y muy feliz”.

Pino, prudente e ilusionado

Yeremy Pino, por su parte, aseguró que afronta el duelo ante Uruguayo “con mucha ilusión. El partido siguiente es el más importante y quedar primeros de grupo nos daría confianza para lo que viene”, afirmó. El extremo también destacó el cariño que está recibiendo la selección durante el torneo: “Nos reciben en todos lados muy bien, tenemos de los mejores jugadores del mundo y nos quieren mucho. Estamos muy agradecidos”.

Yéremy: "Llevamos la etiqueta de favoritos con mucho orgullo" / SEFUTBOL

Yeremy tuvo palabras de agradecimiento para Luis de la Fuente: “Pasé una época de lesión muy grave, pero siempre me dio su apoyo. Para mí es una persona imprescindible, ha hecho que este equipo crezca de nuevo y creamos en nosotros mismos”. Sobre la presión, fue claro: “Presión ninguna, lo afrontaremos con ganas e ilusión”