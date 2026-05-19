Nico Paz enciende las alarmas en Argentina a un mes del Mundial

La irrupción de Nico Paz ha sido una de las grandes noticias del fútbol europeo esta temporada. El mediapunta argentino se ha convertido en la bandera del Como 1907 de Cesc Fàbregas, liderando al conjunto italiano hasta colocarlo a las puertas de una histórica clasificación para la Champions League. Sin embargo, a menos de un mes para el inicio del Mundial, una lesión amenaza con frenar en seco su progresión y su participación en la próxima cita mundialista.

El futbolista de 21 años arrastra unas molestias en la rodilla que ya le impidieron disputar el último encuentro de Serie A frente al Parma. Aunque desde el club 'lombardo' mantienen el optimismo respecto a su evolución, en Argentina la situación empieza a generar cierta inquietud. La lista definitiva de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo está al caer y la presencia de Nico Paz, que iba a ser uno de los fijos, empieza a quedar rodeada de dudas.

Nico Paz, una de las estrellas del Como / X

Según diversos medios argentinos, la federación habría enviado incluso un médico a Italia para seguir de cerca el estado físico del exjugador del Real Madrid. El objetivo es claro: evitar cualquier riesgo innecesario con uno de los futbolistas llamados a formar parte del relevo generacional de la 'albiceleste'.

Argentina debutará en el Mundial dentro de apenas 29 días frente a Argelia, y en el cuerpo técnico existe preocupación por la posibilidad de que un golpe o una recaída compliquen todavía más la recuperación del atacante.

Sin embargo, la situación coloca ahora al Como ante un dilema importante. El conjunto dirigido por Cesc Fàbregas se jugará en la última jornada gran parte de sus aspiraciones europeas frente al Cremonese. Una victoria podría meter al club en la próxima Champions League, un hito histórico para una entidad que hace dos temporadas estaba en la Serie B. Y en ese contexto, Nico Paz es una pieza fundamental.

Nico Paz, ante Bastoni, en el último partido entre el Como y el Inter de Milán / ROBERTO BREGANI / EFE

Esta temporada suma 13 goles y ocho asistencias, participando directamente en 21 tantos de los 74 que ha marcado el equipo en Serie A. Además, es el futbolista de campo con más minutos disputados bajo las órdenes de Fàbregas y uno de los jugadores más determinantes del campeonato italiano a lo largo del curso.

Mientras tanto, en Argentina crece el debate. Scaloni anunciará en los próximos días la convocatoria definitiva para defender la corona tras conquistar el Mundial en Qatar y el nombre de Nico Paz aparece marcado en rojo. Del talento nadie duda, la incógnita ahora es saber si su rodilla llegará a tiempo para soportar el ritmo de un torneo de estas dimensiones.