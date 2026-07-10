Nico explica la celebración del gol: "La gente se piensa que no, pero estaba eufórico"

Nico Williams reapareció con la selección española en la victoria ante Bélgica en los cuartos de final después de la lesión que sufrió por la fuerte entrada que sufrió en los minutos finales ante Uruguay y que le dejó KO para los dieciseisavos y los octavos de final. El extremo del Athletic Club trabajó para volver cuanto antes y así lo pudo hacer, siendo revulsivo para encontrar la victoria final y el pase a semifinales.

"He intentado acortar plazos y el cuerpo así me lo ha permitido. El partido de hoy ha servido para reivindicar que soy válido para la posición y ojalá poder tener más minutos en el próximo partido" apuntó Nico Williams en los micrófonos de RTVE ya en la zona mixta.

Nico entró por Oyarzabal / EFE

Reivindicativo y orgullos se mostró un Nico, que quiso dejar claro que celebró como el que más el gol de la victoria pese a que en televisión su toma hizo especular. "Parecía que no he celebrado el gol, pero le he pegado al poste y he estado gritado y me he abrazado con Lamine, aunque la gente haya pensado que no lo he celebrado. Parecía que estaba con cara de serio, pero estaba eufórico celebrando con Lamine" explicó Nico.

Sin duda, el regreso de Nico es una de las grandes noticias en vista a la cita con Francia, a la que mira con mucha confianza. "Está claro que va a ser duro. Tienen grandes jugadores pero nosotros también. Las últimas dos han sido nuestras y lo afrontamos con confianza" recordó el extremo español, que quiere ayudar todavía más de lo que viene haciendo hasta el momento en el Mundial.

"Me he sentido muy bien, pero no depende de mí los minutos. Toca seguir trabajando y ayudando" terminó Nico Williams, que quiere seguir dando alegrías a España en este Mundial.