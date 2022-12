Neymar: "La lesión fue difícil, pasé la noche llorando el otro día"

El delantero fue elegido mejor jugador del partido entre Brasil y Corea del Sur "Solo quiero mejorar. Tenemos que ir a por más", manifestó el jugador del PSG

Neymar, delantero de la selección brasileña, reapareció este lunes en el triunfo por 4-1 sobre Corea del Sur en los octavos de final del Mundial 2022, después de dos partidos de baja por "una lesión difícil", por la que pasó "la noche llorando el otro día", y aseguró que ha llegado "el momento" de que su equipo vaya "más allá" de sus últimas actuaciones en el torneo y pueda lograr el título.

"Me dio miedo, porque venía muy bien, de una muy buena temporada. La lesión fue difícil. Pasé la noche llorando el otro día. Pero todo salió bien. El esfuerzo valió la pena. Ha merecido la pena quedarme hasta las 11 de la mañana tratándome hoy", explicó al final del encuentro en el estadio 974 de Doha.

"Es hora de ir más allá. Soñamos con el título, pero hay que ir paso a paso. Aún faltan tres partidos. Estamos preparados y centrados en conseguir el título", abundó el atacante, el tercero de la historia de la selección brasileña que marca en tres Mundiales, por lo que admitió su "gran orgullo" por haber logrado objetivos que "nunca" pensó que alcanzaría.

También "deseó todo lo mejor" a Pelé y que tenga "buena salud lo antes posible", tras su ingreso hospitalario.

El segundo gol de Brasil llegó con un penalti que Neymar transformó en gol | SPORT TV

Neymar, elegido mejor jugador del partido entre Brasil y Corea del Sur, confirmó que no ha sentido "nada de dolor" en el tobillo que se dañó en el primer partido del torneo contra Serbia.

"No he sentido nada de dolor en el tobillo", dijo el delantero brasileño en rueda de prensa, después de recoger el premio a mejor jugador del partido.

"Me gustaría agradecer a todos mis compañeros y a los fisios por el trabajo que han hecho para ayudarme y también a todo el mundo que me ha apoyado y que me ha mandado mensajes desde el primer minuto en que me lesioné", destacó.

Sobre el partido contra Corea del Sur, Neymar aseguró que está contento con su actuación, que ha sido "muy buena", pero que no está conforme al cien por cien.

"Solo quiero mejorar. Tenemos que ir a por más", manifestó.