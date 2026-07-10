Neymar Jr., visto en Disneyland París tras la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo

Tras la eliminación de Brasil, Neymar decidió pasar unos días junto a su familia en Disney. El brasileño aprovechó los días de descanso para pasar tiempo con sus seres queridos. Estuvo junto a su hija y mujer paseando y haciéndose fotos con los distintos personajes animados. Una vez terminado el Mundial, Ancelotti les dio total libertad para hacer lo que querían.

Neymar se retiró de la selección justo después de disputar su último partido ante Noruega, en el que, justamente, terminó marcando de penalti. Fue un día duro, ya que Brasil cayó eliminada alargando la mala racha de la 'canarinha' en las Copas del Mundo. "Lo intenté, empezó aquí en el estadio MetLife y terminó aquí. Se acabó", decía el exazulgrana.

El brasileño, relajado

Durante el recorrido por el parque temático, Neymar se mostró relajado y sonriente, dejando a un lado la presión que supone una eliminación mundialista para vivir un día de diversión en familia.

Uno de los detalles que más comentarios generó fue su renovado cambio de imagen. El futbolista apareció con un nuevo corte de cabello, una imagen diferente que no pasó desapercibida entre quienes lo encontraron durante el paseo.

Como suele ocurrir en cada una de sus apariciones públicas, numerosos visitantes reconocieron al delantero brasileño. Muchos intentaron hacerse fotos o acercarse para conseguir un saludo mientras recorría las distintas atracciones.

Para garantizar que pudiera disfrutar del día con tranquilidad, el equipo de seguridad que lo acompañaba controló el acceso de los aficionados y evitó que se formaran aglomeraciones a su alrededor.

El futuro inmediato de Neymar

La estrella brasileña pasará dos semanas de vacaciones para regresar después al Santos, aunque su futuro, podría estar ligado a la MLS. Neymar podría abandonar el Santos. Tiene contrato hasta diciembre, club al que entró en 2025.

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Tendrá una reunión con la directiva para hablar de su futuro. El jugador de 34 años tiene ofertas pero también estaría considerando retirarse.